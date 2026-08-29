A atleta francana de corrida Isadora Duarte se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 29, na rua Santos Pereira, com a Felisbino de Lima, em Franca. Segundo ela, o veículo que dirigia, uma T-Cross branca, foi atingido após uma mulher não respeitar a sinalização de “pare”. Com a colisão, os airbags foram acionados e Isadora sofreu um ferimento no braço.
Acidente
Segundo o relato da atleta, ela seguia pela Santos Pereira quando ocorreu a colisão. O impacto foi suficiente para danificar o veículo e, de acordo com Isadora, por pouco o carro não capotou e não atingiu o muro.
“Graças a Deus, o pior não aconteceu, só machucou meu braço, mas pelo jeito que foi, se tivesse acertado um pouco mais atrás, teria me pegado, acertava minha cabeça, meu corpo”, relatou.
Isadora estava sozinha no veículo e voltava do trabalho no momento do acidente. Ela também atua como nutricionista e afirma que precisará se ausentar de uma competição que estava prevista para este sábado.
Atleta terá de interromper competições
Isadora é atleta de corrida e representa a Prefeitura de Franca em competições. Segundo ela, além da prova deste sábado, havia outras duas competições programadas: uma em Franca no dia 6 de setembro e outra em Passos (MG), no dia 13.
“Infelizmente agora não sei como vai ser, pois arregaçou meu carro, estou bem abalada e vou ver sobre o seguro como vai ficar”, afirmou.
Além dos danos materiais, a atleta destacou a dimensão do susto provocado pela colisão e disse estar abalada com o ocorrido.
Local é apontado como ponto de acidentes
Isadora também chamou atenção para a frequência de acidentes naquela esquina. Segundo ela, a mãe mora na região e os próprios bombeiros teriam relatado que são frequentes os atendimentos no local.
“Aquela esquina tá sendo palco de muito acidentes. Minha mãe mora nessa rua, e até os bombeiros disseram que direto têm que ir lá socorrer”, contou.
A atleta também apontou a presença de uma árvore grande como um dos fatores que, segundo sua percepção, prejudica parcialmente a visibilidade no cruzamento.
“As pessoas não respeitam. Tem uma árvore grande lá que tampa um pouco a visão”, afirmou.
Apesar do acidente, Isadora reforçou que considera positivo o fato de o episódio ter resultado apenas em danos materiais e no ferimento no braço.
“Com certeza, foi só um dano material, mas o susto foi muito grande”, disse.
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