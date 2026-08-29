A atleta francana de corrida Isadora Duarte se envolveu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 29, na rua Santos Pereira, com a Felisbino de Lima, em Franca. Segundo ela, o veículo que dirigia, uma T-Cross branca, foi atingido após uma mulher não respeitar a sinalização de “pare”. Com a colisão, os airbags foram acionados e Isadora sofreu um ferimento no braço.

Acidente

Segundo o relato da atleta, ela seguia pela Santos Pereira quando ocorreu a colisão. O impacto foi suficiente para danificar o veículo e, de acordo com Isadora, por pouco o carro não capotou e não atingiu o muro.

“Graças a Deus, o pior não aconteceu, só machucou meu braço, mas pelo jeito que foi, se tivesse acertado um pouco mais atrás, teria me pegado, acertava minha cabeça, meu corpo”, relatou.