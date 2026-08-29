O Franca Basquete já conhece o caminho que terá pela frente no primeiro turno do NBB Caixa 2026/2027. A Liga Nacional de Basquete divulgou nesta sexta-feira, 28, a tabela completa da competição, com 17 partidas para cada equipe entre outubro e dezembro. O Franca fará a estreia diante da torcida, contra o São José, no dia 19 de outubro, às 19h30, no Pedrocão.

A equipe terá dois compromissos consecutivos em casa na abertura da competição. Depois do duelo com o São José, o Franca enfrenta o Mogi das Cruzes em 21 de outubro, também às 19h30, no Pedrocão.

Na sequência, o time francano deixa a cidade para enfrentar Corinthians e Paulistano. O primeiro será em 26 de outubro, às 20h, no Ginásio Wlamir Marques. Dois dias depois, em 28 de outubro, às 19h30, o adversário será o Paulistano, em local ainda não definido na tabela.