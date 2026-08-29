O Franca Basquete já conhece o caminho que terá pela frente no primeiro turno do NBB Caixa 2026/2027. A Liga Nacional de Basquete divulgou nesta sexta-feira, 28, a tabela completa da competição, com 17 partidas para cada equipe entre outubro e dezembro. O Franca fará a estreia diante da torcida, contra o São José, no dia 19 de outubro, às 19h30, no Pedrocão.
A equipe terá dois compromissos consecutivos em casa na abertura da competição. Depois do duelo com o São José, o Franca enfrenta o Mogi das Cruzes em 21 de outubro, também às 19h30, no Pedrocão.
Na sequência, o time francano deixa a cidade para enfrentar Corinthians e Paulistano. O primeiro será em 26 de outubro, às 20h, no Ginásio Wlamir Marques. Dois dias depois, em 28 de outubro, às 19h30, o adversário será o Paulistano, em local ainda não definido na tabela.
Sequência de novembro
O mês de novembro terá uma série de confrontos importantes para o Franca. A equipe recebe Minas, no dia 3, e Cruzeiro, no dia 5, ambos às 19h30, no Pedrocão.
Na semana seguinte, o Franca terá dois compromissos fora de casa. No dia 10, às 20h, enfrenta o Flamengo no Maracanãzinho. Em 12 de novembro, às 20h, encara o Botafogo no Ginásio Oscar Zelaya.
O time volta a Franca para mais dois jogos consecutivos. No dia 18, às 19h30, recebe o Caxias do Sul. Em 20 de novembro, às 17h30, o adversário será o Unico, novamente no Pedrocão.
Dezembro terá nove partidas
A programação do Franca segue intensa em dezembro. A primeira partida será contra o Bauru, no dia 2, às 19h30, no Pedrocão. Depois, em 5 de dezembro, às 18h, a equipe visita o Pato Basquete.
Na reta final do mês, o Franca terá mais compromissos em casa contra Unifacisa e Basquete Cearense. Os jogos estão marcados para 18 de dezembro, às 19h30, e 20 de dezembro, às 11h, respectivamente.
O primeiro turno termina com três partidas fora de casa. O Franca enfrenta Brasília em 23 de dezembro, às 20h15; Osasco em 27 de dezembro, às 11h; e Pinheiros em 29 de dezembro, às 20h.
A Liga Nacional de Basquete informou que os horários sugeridos pelas equipes mandantes foram respeitados na elaboração da tabela, mas alguns ajustes ainda poderão ser feitos posteriormente por causa das transmissões das partidas.
Antes do NBB, decisão pelo Paulista
Antes de iniciar a caminhada no NBB, o Franca ainda terá pela frente os playoffs do Campeonato Paulista. Também na sexta-feira, 28, foram divulgados os horários da série contra o Osasco pelas quartas de final.
O primeiro jogo será em 5 de setembro, às 16h, no Ginásio Geodésico, em Osasco. O segundo está marcado para 10 de setembro, às 19h, no Pedrocão. Se necessário, o terceiro confronto será realizado no dia 11, também às 19h, em Franca.
O time francano avançou às quartas de final como líder da primeira fase, com seis vitórias e uma derrota. A colocação foi definida pelo confronto direto com o Mogi das Cruzes, após a vitória por 86 a 78 na última rodada.
Calendário do Franca no 1º turno do NBB
19/10 — 19h30: Franca x São José
21/10 — 19h30: Franca x Mogi
26/10 — 20h: Corinthians x Franca
28/10 — 19h30: Paulistano x Franca
03/11 — 19h30: Franca x Minas
05/11 — 19h30: Franca x Cruzeiro
10/11 — 20h: Flamengo x Franca
12/11 — 20h: Botafogo x Franca
18/11 — 19h30: Franca x Caxias do Sul
20/11 — 17h30: Franca x Unico
02/12 — 19h30: Franca x Bauru
05/12 — 18h: Pato Basquete x Franca
18/12 — 19h30: Franca x Unifacisa
20/12 — 11h: Franca x Basquete Cearense
23/12 — 20h15: Brasília x Franca
27/12 — 11h: Osasco x Franca
29/12 — 20h: Pinheiros x Franca
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.