29 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Giovanna Attilli/GCN
Túmulos no Cemitério da Saudade, em Franca
Túmulos no Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 29, em Franca:

Nome: Osvaldo Ramos da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Leporace, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Nelson Pires
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Lourdes Silvestrini Cantiero
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal de Florai/PR
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Maringá/PR 
Horário previsto do sepultamento: 10h

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