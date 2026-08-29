Veja o obituário deste sábado, 29, em Franca:

Nome: Osvaldo Ramos da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Leporace, sala 2

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Nelson Pires

Idade: Não informada

Local do velório: Santo Agostinho

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h