Veja o obituário deste sábado, 29, em Franca:
Nome: Osvaldo Ramos da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Leporace, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Nelson Pires
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Lourdes Silvestrini Cantiero
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal de Florai/PR
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Maringá/PR
Horário previsto do sepultamento: 10h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.