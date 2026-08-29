29 de agosto de 2026
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CALORÃO CONTINUA

Franca terá fim de semana de sol e temperaturas de até 35°C

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Ceu visto na região Sul de Franca neste sábado
Ceu visto na região Sul de Franca neste sábado

Franca terá um fim de semana marcado por sol, variação de nebulosidade e temperaturas de até 35°C, segundo a previsão da Climatempo apresentada para os próximos dias. Não há previsão de chuva para sábado, 29, e domingo, 30, enquanto a segunda-feira, 31, também deve ter tempo firme.

Neste sábado, a temperatura varia entre 20°C e 35°C. O dia começa com sol e algumas nuvens e terá aumento da nebulosidade durante a tarde. À noite, a quantidade de nuvens diminui. A previsão indica 0 milímetro de chuva.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 69%, enquanto a sensação térmica pode chegar a 27°C. Os ventos predominantes são de nordeste (NNE), com velocidade média de 9 km/h e rajadas que podem alcançar 45 km/h.

Domingo também terá máxima de 35°C

No domingo, 30, os termômetros devem marcar entre 21°C e 35°C. O dia será de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem previsão de chuva.

A umidade deve variar entre 25% e 59%, e a sensação térmica pode chegar a 28°C. Os ventos permanecem predominantes de nordeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas de até 30 km/h.

O nascer do sol está previsto para 6h21, enquanto o pôr do sol ocorre às 18 horas.

Calor continua na segunda-feira

Na segunda-feira, 31, a previsão mantém o cenário de sol com algumas nuvens, sem indicação de chuva. As temperaturas devem ficar entre 23°C e 35°C.

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