Franca terá um fim de semana marcado por sol, variação de nebulosidade e temperaturas de até 35°C, segundo a previsão da Climatempo apresentada para os próximos dias. Não há previsão de chuva para sábado, 29, e domingo, 30, enquanto a segunda-feira, 31, também deve ter tempo firme.
Neste sábado, a temperatura varia entre 20°C e 35°C. O dia começa com sol e algumas nuvens e terá aumento da nebulosidade durante a tarde. À noite, a quantidade de nuvens diminui. A previsão indica 0 milímetro de chuva.
A umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 69%, enquanto a sensação térmica pode chegar a 27°C. Os ventos predominantes são de nordeste (NNE), com velocidade média de 9 km/h e rajadas que podem alcançar 45 km/h.
Domingo também terá máxima de 35°C
No domingo, 30, os termômetros devem marcar entre 21°C e 35°C. O dia será de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem previsão de chuva.
A umidade deve variar entre 25% e 59%, e a sensação térmica pode chegar a 28°C. Os ventos permanecem predominantes de nordeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas de até 30 km/h.
O nascer do sol está previsto para 6h21, enquanto o pôr do sol ocorre às 18 horas.
Calor continua na segunda-feira
Na segunda-feira, 31, a previsão mantém o cenário de sol com algumas nuvens, sem indicação de chuva. As temperaturas devem ficar entre 23°C e 35°C.
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