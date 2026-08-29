Franca terá um fim de semana marcado por sol, variação de nebulosidade e temperaturas de até 35°C, segundo a previsão da Climatempo apresentada para os próximos dias. Não há previsão de chuva para sábado, 29, e domingo, 30, enquanto a segunda-feira, 31, também deve ter tempo firme.

Neste sábado, a temperatura varia entre 20°C e 35°C. O dia começa com sol e algumas nuvens e terá aumento da nebulosidade durante a tarde. À noite, a quantidade de nuvens diminui. A previsão indica 0 milímetro de chuva.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 69%, enquanto a sensação térmica pode chegar a 27°C. Os ventos predominantes são de nordeste (NNE), com velocidade média de 9 km/h e rajadas que podem alcançar 45 km/h.

Domingo também terá máxima de 35°C