A Secretaria de Esporte e Cultura realiza neste domingo, 30, mais uma edição da Caminhada Rural, desta vez na Trilha Morro do Cavalo, conhecida como Igrejinha, em Franca.
A concentração será às 7h, com saída prevista para 7h15, no Point do Atleta, no Paiolzinho, localizado na altura do km 6,7 da rodovia vicinal que liga Franca a Claraval (MG).
A atividade é aberta ao público e conta com parceria da Sociedade Esportiva Franca. O percurso tem 12 quilômetros e é classificado como de nível intermediário.
Para participar, os organizadores recomendam que os caminhantes utilizem roupas e acessórios adequados para a atividade. Entre as orientações, estão o uso de chapéu ou boné, protetor solar, garrafa de água para manter a hidratação e tênis confortável para caminhada.
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