A Secretaria de Esporte e Cultura realiza neste domingo, 30, mais uma edição da Caminhada Rural, desta vez na Trilha Morro do Cavalo, conhecida como Igrejinha, em Franca.

A concentração será às 7h, com saída prevista para 7h15, no Point do Atleta, no Paiolzinho, localizado na altura do km 6,7 da rodovia vicinal que liga Franca a Claraval (MG).

A atividade é aberta ao público e conta com parceria da Sociedade Esportiva Franca. O percurso tem 12 quilômetros e é classificado como de nível intermediário.