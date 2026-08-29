As obras antienchentes realizadas pela Prefeitura de Franca avançam em três frentes de trabalho nos córregos dos Bagres e Cubatão e no Jardim Palmeiras. Novas etapas estão previstas a partir desta segunda-feira, 31, com interdições temporárias em trechos das avenidas Dr. Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso para garantir a segurança durante os serviços.

Córrego dos Bagres

Na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, as equipes trabalham na demolição das paredes e do fundo do canal. Também foram executados serviços de reaterro das pranchas metálicas próximas ao posto de combustível, arrasamento dos tubulões, retirada de entulhos, preparação das formas dos módulos pré-moldados e concretagem.

A partir de segunda-feira, 31, os trabalhos terão continuidade com a demolição das paredes e do fundo do canal. Também será instalada uma barreira rígida, utilizada como guarda-corpo, no entorno do trecho do córrego, com eucaliptos e tábuas para ampliar a segurança de quem circula pelo local.