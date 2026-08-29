As obras antienchentes realizadas pela Prefeitura de Franca avançam em três frentes de trabalho nos córregos dos Bagres e Cubatão e no Jardim Palmeiras. Novas etapas estão previstas a partir desta segunda-feira, 31, com interdições temporárias em trechos das avenidas Dr. Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso para garantir a segurança durante os serviços.
Córrego dos Bagres
Na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, as equipes trabalham na demolição das paredes e do fundo do canal. Também foram executados serviços de reaterro das pranchas metálicas próximas ao posto de combustível, arrasamento dos tubulões, retirada de entulhos, preparação das formas dos módulos pré-moldados e concretagem.
A partir de segunda-feira, 31, os trabalhos terão continuidade com a demolição das paredes e do fundo do canal. Também será instalada uma barreira rígida, utilizada como guarda-corpo, no entorno do trecho do córrego, com eucaliptos e tábuas para ampliar a segurança de quem circula pelo local.
Ainda estão previstas a cravação das pranchas metálicas e o reaterro. Nos próximos dias, a programação inclui também o início da instalação dos dispositivos de sustentação que ficarão no interior do canal.
Outra etapa será a instalação de manilhas para o desvio da água, permitindo o início da concretagem da base.
Por conta dos serviços, o Departamento de Trânsito informou que a avenida, ao lado da loja de departamentos e artigos para animais, ficará interditada até a próxima sexta-feira, 4, das 7h às 17h. A medida tem como objetivo garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos na obra.
Jardim Palmeiras
No Jardim Palmeiras, os trabalhos desta semana foram concentrados na conclusão do dissipador de saída do canal, junto ao Córrego Engenho Queimado.
As equipes também estão finalizando a montagem das telas dos muros de gabião. A previsão é que, a partir de segunda-feira, 31, tenha início o preenchimento das estruturas, conhecidas como “gaiolas de arame”, com pedras.
Córrego Cubatão
Na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, sob o Viaduto “Dona Quita”, os trabalhos dos últimos dias foram concentrados na mobilização de máquinas para a montagem da central de gerenciamento das obras.
A partir desta segunda-feira, 31, está prevista a execução das colunas de Jet Grouting, técnica de engenharia que utiliza jatos de cimento sob alta pressão para transformar o solo em uma estrutura mais resistente.
Em razão dessa nova etapa, está prevista a interdição da avenida Ismael Alonso y Alonso nas imediações do local dos trabalhos.
Ao todo, os três projetos de combate às enchentes contam com R$ 40 milhões em recursos, por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo Federal.
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