Dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado, 29, após serem encontrados com objetos furtados de uma estação elevatória de esgoto da Sabesp, na rua Presidente Rodrigues Alves, no Jardim Dermínio, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos admitiram ter retirado os materiais do local para vendê-los.
A Guarda Civil Municipal foi acionada por representantes da empresa Seal, prestadora de serviços à Sabesp, após a suspeita de que um furto havia ocorrido no interior da estação.
Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram dois indivíduos do lado de fora da estação. Eles carregavam mochilas com diversas hastes de para-raios, um holofote e fiação elétrica.
Objetos foram recuperados
De acordo com o registro policial, os abordados admitiram a subtração dos materiais e disseram que pretendiam vendê-los. Eles alegaram ser pessoas em situação de rua.
Entre os objetos recuperados, estavam diversas hastes de para-raios, um holofote avaliado em aproximadamente R$ 150 e cerca de oito metros de fio de energia.
Também foram encontradas nas mochilas ferramentas que, segundo o boletim, seriam possivelmente utilizadas no crime. Foram apreendidos um martelo, um facão, uma faca, três chaves de fenda/Phillips e um alicate.
Os materiais reconhecidos foram devolvidos ao representante da Sabesp. As mochilas foram entregues aos indiciados.
Perícia foi solicitada
O registro aponta ainda danos causados aos quatro para-raios da estação. O valor do prejuízo relacionado a esses equipamentos não havia sido especificado no momento do registro. A perícia foi solicitada para o local.
Os dois homens foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Após a análise das versões apresentadas e dos demais elementos reunidos, o delegado responsável considerou configurado o flagrante e determinou a prisão dos dois homens.
Eles foram formalmente indiciados por furto e permaneceram presos, enquanto foi instaurado inquérito policial para apuração do caso.
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