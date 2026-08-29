Dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado, 29, após serem encontrados com objetos furtados de uma estação elevatória de esgoto da Sabesp, na rua Presidente Rodrigues Alves, no Jardim Dermínio, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos admitiram ter retirado os materiais do local para vendê-los.

A Guarda Civil Municipal foi acionada por representantes da empresa Seal, prestadora de serviços à Sabesp, após a suspeita de que um furto havia ocorrido no interior da estação.

Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram dois indivíduos do lado de fora da estação. Eles carregavam mochilas com diversas hastes de para-raios, um holofote e fiação elétrica.

Objetos foram recuperados