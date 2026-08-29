Candidatos a deputado estadual e federal que disputam as eleições de 2026 com atuação em Franca e região intensificam as atividades de campanha neste fim de semana, com caminhadas, reuniões com lideranças, inaugurações de comitês, visitas a feiras, distribuição de material e produção de conteúdo. As agendas estão concentradas em Franca e municípios da região, mas também incluem compromissos em outras cidades do Estado, como Rifaina, Itirapuã, Guaíra e localidades da Grande São Paulo.
Agenda dos candidatos a deputado estadual
A candidata Paula Moisés (Cidadania) fará uma caminhada no sábado, a partir das 14h, pelo Jardim Planalto, bairro onde afirma ter passado a infância e a juventude. A concentração será na esquina das ruas Sebastião Roberto Bachur e Manoel de Freitas.
Segundo Paula, o deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) também participará da caminhada. Ela citou ainda o Hemocentro, fundado pela médica Eugênia, mãe de Ubiali.
No domingo, Paula estará na Feira do Rolo e na feira livre.
Roberto Baldochi (Podemos) informou que mantém, de segunda a sábado, atividades durante o período da manhã, com entrega de gás e pedido de votos. Na sexta-feira à noite, teve uma reunião com lideranças em Buritizal. No sábado, estará em Itirapuã.
Flávia Lancha (PSD) terá uma agenda com compromissos em Franca, Barretos e Patrocínio Paulista ao longo do fim de semana.
No sábado, às 10h, participa de uma reunião. Às 13h, estará em um evento em Franca e, às 20h, participa de um evento em Barretos.
No domingo, a agenda começa às 9h, com uma reunião com apoiadores. Às 10h, Flávia estará em um campeonato de futebol. Às 11h30, participa de um jogo beneficente em Patrocínio Paulista. Às 13h, estará em um evento na zona sul.
Cristiany de Castro (Republicanos) terá, no sábado, encontros com lideranças e gravações de conteúdos. No domingo, estará na Feira Nossa Senhora das Graças e em outras agendas de mobilização.
Professora Priscila (PT) informou que estará no sábado em Itaquacetuba, Jaraguá e, provavelmente, Embu das Artes. A candidata fará caminhadas e distribuição de material de campanha ao lado de lideranças.
Segundo Priscila, a agenda em outras cidades faz parte da estratégia de percorrer os municípios onde mantém atuação política. No domingo, ela retorna e participará de um almoço promovido por uma paróquia.
Marcos Ferreira (PSB) também terá ações de campanha em Franca e região. A programação prevê campanha de rua e entrega de material gráfico aos eleitores em Franca, Itirapuã e Patrocínio Paulista.
Advogado, ex-prefeito e ex-vice-prefeito de Patrocínio Paulista, Marcos disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Já Alexandre Tabah (Novo) informou que fará gravações de vídeos para as redes sociais.
O candidato João Pedro Cardoso (Missão) informou que distribuirá panfletos com apoiadores na Praça Barão neste sábado, 29, às 10h, e no domingo, 30, será no Poliesportivo, às 16h.
Não foram encaminhadas, neste levantamento, agendas de fim de semana de Delegada Graciela (PL) e Jonas Carvalho (Mobiliza).
Candidatos a deputado federal
A candidata Cynthia Milhim (MDB) fará uma caminhada pelo Jardim Aeroporto, em Franca, no sábado, às 9h. A concentração será na praça da Avenida César Martins Pirajá.
Segundo o convite divulgado pela campanha, a atividade terá como objetivo ouvir moradores, conversar com famílias e fortalecer a campanha por uma representante de Franca em Brasília.
Mariana Negri (PT) participará, no sábado, da inauguração do Comitê Mariana e Bebel, às 10h. O espaço fica no Calçadão da Rua General Telles, número 1.381, próximo aos Correios do terminal, no Centro.
A atividade é apresentada pela campanha como um espaço de encontro, diálogo e mobilização em defesa das mulheres, da educação, da justiça social e dos direitos.
Guilherme Ubiali (PSDB) fará uma caminhada pelo Centro de Franca no sábado. No domingo, o candidato não tem agenda prevista. Na segunda-feira, participará de uma reunião com apoiadores do PSDB de Guaíra.
João Rinoceronte (PSDB) estará em Rifaina durante o fim de semana. No sábado, terá agenda local, reuniões e produção de conteúdo. No domingo, cumprirá compromissos locais no município.
Sidney Elias (Novo) informou que, neste sábado, será realizada a inauguração de seu comitê eleitoral, na Avenida Champagnat, 1.977. No domingo, ele estará na Feira da Major Nicácio. Antes da agenda do fim de semana, Sidney informou ter se reunido com a diretoria da Santa Casa de Franca.
Guilherme Cortez (Psol) não estará em Franca neste fim de semana. Segundo a campanha, o candidato estará entre compromissos no interior e na capital. A previsão informada é de que ele esteja na região de Franca na próxima semana.
O candidato Rogério Chimionato (Missão) fará panfletagem na praça Barão, neste sábado, às 9h.
Não foram encaminhadas, neste levantamento, as agendas de fim de semana de Daniel Bassi (PSD), Gilson de Souza (PSB) e João Rocha (União).
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