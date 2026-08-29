Candidatos a deputado estadual e federal que disputam as eleições de 2026 com atuação em Franca e região intensificam as atividades de campanha neste fim de semana, com caminhadas, reuniões com lideranças, inaugurações de comitês, visitas a feiras, distribuição de material e produção de conteúdo. As agendas estão concentradas em Franca e municípios da região, mas também incluem compromissos em outras cidades do Estado, como Rifaina, Itirapuã, Guaíra e localidades da Grande São Paulo.

Agenda dos candidatos a deputado estadual

A candidata Paula Moisés (Cidadania) fará uma caminhada no sábado, a partir das 14h, pelo Jardim Planalto, bairro onde afirma ter passado a infância e a juventude. A concentração será na esquina das ruas Sebastião Roberto Bachur e Manoel de Freitas.

Segundo Paula, o deputado federal Guilherme Ubiali (PSDB) também participará da caminhada. Ela citou ainda o Hemocentro, fundado pela médica Eugênia, mãe de Ubiali.