Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã dessa quinta-feira, 27, após ameaçar de morte o próprio sobrinho durante uma discussão relacionada a uma herança, em Igarapava.

Segundo a PM, os policiais foram acionados após um desentendimento entre dois familiares. A vítima contou que havia discutido com o próprio tio por causa de questões relacionadas a uma herança e que, durante a discussão, teria sido ameaçada de morte.

Ainda conforme o relato, o homem possuía uma arma de fogo e munições. Os policiais localizaram o suspeito, que confirmou a discussão e admitiu possuir uma arma. Ele indicou aos agentes onde mantinha o armamento.

Arma e munições apreendidas