Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã dessa quinta-feira, 27, após ameaçar de morte o próprio sobrinho durante uma discussão relacionada a uma herança, em Igarapava.
Segundo a PM, os policiais foram acionados após um desentendimento entre dois familiares. A vítima contou que havia discutido com o próprio tio por causa de questões relacionadas a uma herança e que, durante a discussão, teria sido ameaçada de morte.
Ainda conforme o relato, o homem possuía uma arma de fogo e munições. Os policiais localizaram o suspeito, que confirmou a discussão e admitiu possuir uma arma. Ele indicou aos agentes onde mantinha o armamento.
Arma e munições apreendidas
Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .38, acompanhado de seis munições intactas. Em outra residência pertencente ao suspeito, foram localizadas mais oito munições íntegras e um cartucho deflagrado.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapava. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Foi arbitrada fiança de R$ 2,5 mil, que foi paga pelo homem. Com isso, ele responderá ao processo em liberdade.
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