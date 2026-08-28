28 de agosto de 2026
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PAGOU FIANÇA

Tio ameaça matar sobrinho em discussão por herança na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Arma e munições apreendidas pela Polícia Militar com o tio em Igarapava
Arma e munições apreendidas pela Polícia Militar com o tio em Igarapava

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã dessa quinta-feira, 27, após ameaçar de morte o próprio sobrinho durante uma discussão relacionada a uma herança, em Igarapava.

Segundo a PM, os policiais foram acionados após um desentendimento entre dois familiares. A vítima contou que havia discutido com o próprio tio por causa de questões relacionadas a uma herança e que, durante a discussão, teria sido ameaçada de morte.

Ainda conforme o relato, o homem possuía uma arma de fogo e munições. Os policiais localizaram o suspeito, que confirmou a discussão e admitiu possuir uma arma. Ele indicou aos agentes onde mantinha o armamento.

Arma e munições apreendidas

Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .38, acompanhado de seis munições intactas. Em outra residência pertencente ao suspeito, foram localizadas mais oito munições íntegras e um cartucho deflagrado.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Igarapava. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Foi arbitrada fiança de R$ 2,5 mil, que foi paga pelo homem. Com isso, ele responderá ao processo em liberdade.

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