Um caminhão carregado com 13 toneladas de maquinário tombou na tarde desta sexta-feira, 28, na rua Maria Victória Bohrer, no Parque das Esmeraldas, na região Oeste de Franca. O motorista, de 50 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido.

Segundo testemunhas, o caminhão trafegava pela rua José Nogueira quando o motorista perdeu o controle da direção ao realizar uma curva para a rua Maria Victória Bohrer. Em seguida, o veículo tombou.

O motorista recebeu atendimento do Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Franca.