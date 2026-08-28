Um caminhão carregado com 13 toneladas de maquinário tombou na tarde desta sexta-feira, 28, na rua Maria Victória Bohrer, no Parque das Esmeraldas, na região Oeste de Franca. O motorista, de 50 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido.
Segundo testemunhas, o caminhão trafegava pela rua José Nogueira quando o motorista perdeu o controle da direção ao realizar uma curva para a rua Maria Victória Bohrer. Em seguida, o veículo tombou.
O motorista recebeu atendimento do Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Franca.
Com o tombamento, parte da carga ficou espalhada pela área. O peso do maquinário, que totalizava cerca de 13 toneladas, exigiu cuidados durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do caminhão ainda serão apuradas.
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