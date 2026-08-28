28 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ZONA OESTE

Caminhão tomba com 13 toneladas de maquinário em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Caminhão tombado na rua; viatura do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência
Caminhão tombado na rua; viatura do Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência

Um caminhão carregado com 13 toneladas de maquinário tombou na tarde desta sexta-feira, 28, na rua Maria Victória Bohrer, no Parque das Esmeraldas, na região Oeste de Franca. O motorista, de 50 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido.

Segundo testemunhas, o caminhão trafegava pela rua José Nogueira quando o motorista perdeu o controle da direção ao realizar uma curva para a rua Maria Victória Bohrer. Em seguida, o veículo tombou.

O motorista recebeu atendimento do Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde de Franca.

Com o tombamento, parte da carga ficou espalhada pela área. O peso do maquinário, que totalizava cerca de 13 toneladas, exigiu cuidados durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do caminhão ainda serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários