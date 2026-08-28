28 de agosto de 2026
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SEGURANÇA

Franca chega a 37 prisões com auxílio da Central de Monitoramento

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Policiais militares durante atendimento de ocorrência
Policiais militares durante atendimento de ocorrência

Franca chegou a 37 prisões realizadas com auxílio da Central de Monitoramento desde o início da operação do sistema na cidade, neste ano. O balanço é do Sistema Muralha Paulista, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial e integração com as forças de segurança para identificar foragidos da Justiça em tempo real.

Duas prisões nesta semana

As duas prisões mais recentes ocorreram nesta semana. Na terça-feira, 25, um alerta emitido pelo sistema levou a Polícia Militar a abordar um homem que tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia.

Nesta sexta-feira, 28, outro procurado pela Justiça foi preso no Jardim Aeroporto após um novo alerta emitido pela Central de Monitoramento.

De acordo com a Prefeitura, o sistema será ampliado. A previsão é de instalação de aproximadamente 2 mil câmeras em repartições públicas, com processo licitatório em andamento pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

Integração com câmeras privadas

Além da estrutura própria, a Prefeitura publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 28, um decreto que cria o Programa Municipal de Monitoramento de Segurança Integrado.

A medida prevê o credenciamento de empresas privadas para o fornecimento gratuito de imagens de câmeras de segurança e a integração desses equipamentos com a Central de Monitoramento.

O edital está disponível no Diário Oficial do Município.

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