Franca chegou a 37 prisões realizadas com auxílio da Central de Monitoramento desde o início da operação do sistema na cidade, neste ano. O balanço é do Sistema Muralha Paulista, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial e integração com as forças de segurança para identificar foragidos da Justiça em tempo real.

Duas prisões nesta semana

As duas prisões mais recentes ocorreram nesta semana. Na terça-feira, 25, um alerta emitido pelo sistema levou a Polícia Militar a abordar um homem que tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia.

Nesta sexta-feira, 28, outro procurado pela Justiça foi preso no Jardim Aeroporto após um novo alerta emitido pela Central de Monitoramento.