Franca chegou a 37 prisões realizadas com auxílio da Central de Monitoramento desde o início da operação do sistema na cidade, neste ano. O balanço é do Sistema Muralha Paulista, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial e integração com as forças de segurança para identificar foragidos da Justiça em tempo real.
Duas prisões nesta semana
As duas prisões mais recentes ocorreram nesta semana. Na terça-feira, 25, um alerta emitido pelo sistema levou a Polícia Militar a abordar um homem que tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado à delegacia.
Nesta sexta-feira, 28, outro procurado pela Justiça foi preso no Jardim Aeroporto após um novo alerta emitido pela Central de Monitoramento.
De acordo com a Prefeitura, o sistema será ampliado. A previsão é de instalação de aproximadamente 2 mil câmeras em repartições públicas, com processo licitatório em andamento pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
Integração com câmeras privadas
Além da estrutura própria, a Prefeitura publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 28, um decreto que cria o Programa Municipal de Monitoramento de Segurança Integrado.
A medida prevê o credenciamento de empresas privadas para o fornecimento gratuito de imagens de câmeras de segurança e a integração desses equipamentos com a Central de Monitoramento.
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