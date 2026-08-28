Enquanto grande parte da cidade dormia na madrugada dessa quinta-feira, 28, Lucca Miguel de Oliveira Garcia, de 10 anos, acompanhava o eclipse lunar em Franca. Munido de uma câmera e movido pela curiosidade, o menino conseguiu localizar a Lua no céu e registrar imagens do fenômeno.

Para Lucca, porém, a madrugada representou mais do que uma oportunidade para fotografar. Diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e superdotação, ele tem a astronomia entre seus principais hiperfocos e gosta de observar, pesquisar e entender como funcionam os corpos celestes.

“Eu fiquei muito admirado de ter corpos celestes gigantes, absolutamente gigantes. Tem vários quilômetros, centenas de quilômetros de altura, de diâmetro”, conta.