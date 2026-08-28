A delegada Juliana Paiva, da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca, falou pela primeira vez sobre a investigação do suposto abuso sexual contra uma criança de 5 anos, caso que ganhou repercussão na cidade após a mãe da menina esfaquear o homem apontado como suspeito, na avenida Major Nicácio, na segunda-feira, 24.

Segundo a delegada, embora os supostos abusos tenham ocorrido, conforme o relato da família, no fim de semana de 15 e 16 de agosto, a DDM só tomou conhecimento dos fatos na segunda-feira, 24, após a ocorrência envolvendo as facadas.

“Enfatizo, só tivemos o conhecimento do suposto abuso sexual na segunda-feira, após os golpes desferidos pela genitora da suposta vítima no suposto autor dos fatos. Assim que a DDM soube dos fatos, todas as diligências foram tomadas com muita rapidez.”