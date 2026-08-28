O Franca Basquete comemora a classificação em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Paulista. Para os principais nomes da equipe, a liderança é reflexo da postura do grupo e da entrega dos mais jovens, que assumiram protagonismo no momento decisivo e entregam o time líder para a sequência do campeonato.

O pivô Rafael Mineiro classificou o desempenho coletivo como um "ótimo jogo", com defesa consistente e controle do ritmo, e destacou a maturidade dos garotos. "Hoje os meninos responderam como grandes jogadores, como jogadores que estão crescendo. Hoje jogaram com muita classe, pareciam jogadores experientes, cadenciando, sabendo o momento de segurar, de acelerar o jogo. Eles agregaram muito para o jogo e nessa vitória, com certeza, eles fizeram diferença", afirmou Mineiro.

O técnico Zezinho Limonta seguiu a mesma linha e reforçou a necessidade de "jogar com a cara de Franca", que segundo ele é respeitar os valores, cumprir as regras e dar o melhor em quadra. Para o treinador, o elenco cumpriu a proposta "à risca".