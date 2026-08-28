O Franca Basquete comemora a classificação em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Paulista. Para os principais nomes da equipe, a liderança é reflexo da postura do grupo e da entrega dos mais jovens, que assumiram protagonismo no momento decisivo e entregam o time líder para a sequência do campeonato.
O pivô Rafael Mineiro classificou o desempenho coletivo como um "ótimo jogo", com defesa consistente e controle do ritmo, e destacou a maturidade dos garotos. "Hoje os meninos responderam como grandes jogadores, como jogadores que estão crescendo. Hoje jogaram com muita classe, pareciam jogadores experientes, cadenciando, sabendo o momento de segurar, de acelerar o jogo. Eles agregaram muito para o jogo e nessa vitória, com certeza, eles fizeram diferença", afirmou Mineiro.
O técnico Zezinho Limonta seguiu a mesma linha e reforçou a necessidade de "jogar com a cara de Franca", que segundo ele é respeitar os valores, cumprir as regras e dar o melhor em quadra. Para o treinador, o elenco cumpriu a proposta "à risca".
"A gente conseguiu sair com essa grande vitória e conquistando esse primeiro lugar que na fase de classificação é muito importante. A gente sabe que não tem nada ganho ainda, mas é um passo largo para onde a gente quer chegar", completou.
Mesmo com experientes como David Jackson, Andrezão, Lucas Siewert e o próprio Mineiro em quadra, os jovens foram decisivos na vitória por 86 a 78 sobre o Mogi das Cruzes nesta quinta-feira, 27, no Pedrocão, resultado que garantiu a primeira colocação. Vini Santos foi o cestinha do time com 22 pontos, Piá e Vithor Dornelles marcaram 9 pontos cada e Nicolini anotou 6 pontos e 7 rebotes.
Logo após servir a seleção brasileira, o técnico Helinho, o ala/armador Reynan "reforçarão" ao time, juntamente com Parodi, que também está na seleção uruguaia. O Franca ainda aguarda a chegada de outros três jogadores contratados para a temporada, sendo o norte-americano Jordan Williams, Vitinho e Gui Deodato.
No playoff das quartas de final, Franca enfrenta o Osasco, oitavo colocado. O primeiro jogo será fora de casa e os dois seguintes no "Pedrocão". A FPB deve divulgar a tabela nas próximas horas.
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