28 de agosto de 2026
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ONDA DE CALOR

Franca entra em alerta com calor de até 35°C, ar seco e incêndios

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Pedro Dartibale/GCN
Céu visto no bairro São José
Céu visto no bairro São José

Franca está entre as regiões do Estado de São Paulo que devem enfrentar uma forte onda de calor que teve início nesta quinta-feira, 27. A previsão da Defesa Civil é de que os termômetros possam chegar a 40°C a 42°C entre sexta-feira, 28, e domingo, 30, acompanhados de uma queda acentuada na umidade relativa do ar. De acordo com a Climatempo, a temperatura pode bater os 35°C em Franca.

O cenário coloca Franca ao lado de outras cidades do norte e noroeste paulista, como Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba, entre as áreas mais afetadas pelo calor intenso.

Além das temperaturas elevadas, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de a umidade do ar ficar abaixo de 12%, nível considerado crítico para a saúde. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 60%.

Em níveis tão baixos, o ar seco pode provocar ressecamento das mucosas e das vias respiratórias, além de sintomas como garganta seca e tosse. O tempo seco também pode agravar problemas respiratórios, como asma, rinite, bronquite e sinusite.

Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias estão entre os grupos que exigem maior atenção durante o período.

Calor deve persistir até domingo

A onda de calor deve atingir principalmente o norte e o noroeste do Estado. Além de Franca, temperaturas entre 40°C e 42°C são previstas para Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e Marília.

Na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, São José dos Campos e Litoral Norte, o calor será menos intenso, com máximas entre 30°C e 35°C.

Em Franca, segundo a Climatempo, o último fim de semana de agosto será marcado por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e ausência de chuva. Nesta sexta-feira, os termômetros devem variar entre 17°C e 33°C, com predomínio de sol e aumento de nuvens ao longo da tarde. Não há previsão de chuva.

No sábado, 29, o calor ganha força, com mínima de 20°C e máxima de 34°C. O dia será de sol entre poucas nuvens e tempo firme.

Já no domingo, 30, a temperatura sobe ainda mais, podendo atingir 35°C, com mínima de 21°C. O cenário continua de tempo seco e sem chuva.

A segunda-feira, 31, deve registrar o pico do calor, com máxima também prevista de 35°C e umidade relativa do ar podendo cair para 25%, índice considerado de atenção para a saúde.

Para enfrentar o período, a recomendação é aumentar a ingestão de água, utilizar roupas leves e claras e procurar permanecer em locais frescos e ventilados. A Defesa Civil também orienta evitar atividades físicas ao ar livre, principalmente nos horários de maior calor.

Tempo seco aumenta risco de incêndios

A combinação entre calor intenso, baixa umidade e ventos secos também aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação.

A Defesa Civil orienta que a população não utilize fogo para limpar terrenos e não faça queimadas de lixo ou resíduos. Também é importante evitar o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação ressecada.

A recomendação inclui ainda não soltar balões, devido ao risco de incêndios.

Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

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