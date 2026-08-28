Franca está entre as regiões do Estado de São Paulo que devem enfrentar uma forte onda de calor que teve início nesta quinta-feira, 27. A previsão da Defesa Civil é de que os termômetros possam chegar a 40°C a 42°C entre sexta-feira, 28, e domingo, 30, acompanhados de uma queda acentuada na umidade relativa do ar. De acordo com a Climatempo, a temperatura pode bater os 35°C em Franca.
O cenário coloca Franca ao lado de outras cidades do norte e noroeste paulista, como Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba, entre as áreas mais afetadas pelo calor intenso.
Além das temperaturas elevadas, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de a umidade do ar ficar abaixo de 12%, nível considerado crítico para a saúde. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 60%.
Em níveis tão baixos, o ar seco pode provocar ressecamento das mucosas e das vias respiratórias, além de sintomas como garganta seca e tosse. O tempo seco também pode agravar problemas respiratórios, como asma, rinite, bronquite e sinusite.
Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias estão entre os grupos que exigem maior atenção durante o período.
Calor deve persistir até domingo
A onda de calor deve atingir principalmente o norte e o noroeste do Estado. Além de Franca, temperaturas entre 40°C e 42°C são previstas para Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e Marília.
Na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, São José dos Campos e Litoral Norte, o calor será menos intenso, com máximas entre 30°C e 35°C.
Em Franca, segundo a Climatempo, o último fim de semana de agosto será marcado por temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e ausência de chuva. Nesta sexta-feira, os termômetros devem variar entre 17°C e 33°C, com predomínio de sol e aumento de nuvens ao longo da tarde. Não há previsão de chuva.
No sábado, 29, o calor ganha força, com mínima de 20°C e máxima de 34°C. O dia será de sol entre poucas nuvens e tempo firme.
Já no domingo, 30, a temperatura sobe ainda mais, podendo atingir 35°C, com mínima de 21°C. O cenário continua de tempo seco e sem chuva.
A segunda-feira, 31, deve registrar o pico do calor, com máxima também prevista de 35°C e umidade relativa do ar podendo cair para 25%, índice considerado de atenção para a saúde.
Para enfrentar o período, a recomendação é aumentar a ingestão de água, utilizar roupas leves e claras e procurar permanecer em locais frescos e ventilados. A Defesa Civil também orienta evitar atividades físicas ao ar livre, principalmente nos horários de maior calor.
Tempo seco aumenta risco de incêndios
A combinação entre calor intenso, baixa umidade e ventos secos também aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação.
A Defesa Civil orienta que a população não utilize fogo para limpar terrenos e não faça queimadas de lixo ou resíduos. Também é importante evitar o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação ressecada.
A recomendação inclui ainda não soltar balões, devido ao risco de incêndios.
Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.
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