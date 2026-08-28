Franca está entre as regiões do Estado de São Paulo que devem enfrentar uma forte onda de calor que teve início nesta quinta-feira, 27. A previsão da Defesa Civil é de que os termômetros possam chegar a 40°C a 42°C entre sexta-feira, 28, e domingo, 30, acompanhados de uma queda acentuada na umidade relativa do ar. De acordo com a Climatempo, a temperatura pode bater os 35°C em Franca.

O cenário coloca Franca ao lado de outras cidades do norte e noroeste paulista, como Ribeirão Preto, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba, entre as áreas mais afetadas pelo calor intenso.

Além das temperaturas elevadas, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de a umidade do ar ficar abaixo de 12%, nível considerado crítico para a saúde. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 60%.