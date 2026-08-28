Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por furto após subtrair um rádio comunicador da gcm (Guarda Civil Municipal) durante um atendimento a uma denúncia de queimada irregular no bairro Santo Agostinho, em Franca.
A ocorrência foi registrada na rua Paul Harris e envolveu uma equipe da GCM composta pelos agentes Dénis e Plínio, que havia sido acionada para averiguar uma denúncia de queima de materiais em uma residência.
Segundo a Guarda Civil Municipal, durante o atendimento o responsável pelo imóvel teria se aproveitado da situação para pegar o rádio comunicador utilizado pelos agentes no serviço operacional.
Equipamento foi encontrado em mochila
Após deixarem o local, os guardas perceberam o desaparecimento do equipamento e retornaram à residência para realizar uma averiguação.
Durante as buscas, o rádio comunicador foi localizado dentro da mochila do homem e imediatamente recuperado pela equipe.
Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Preso por furto e multado por infração ambiental
Na delegacia, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e lavrou o Auto de Prisão em Flagrante por furto.
Além da responsabilização criminal, o homem também foi autuado administrativamente pela queimada irregular constatada no imóvel.
Segundo a GCM, a infração ambiental resultou na aplicação de uma multa de R$ 13.080.
O caso segue à disposição da Justiça.
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