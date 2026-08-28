28 de agosto de 2026
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FOI PRESO

Homem furta rádio da GCM durante atendimento de fogo em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto enviada pela Guarda civil municipal de franca .
Homem de 39 anos , preso após uma denúncia de queimada irregular e furtar um equipamento utilizado pela GCM no serviço operacional.
Homem de 39 anos , preso após uma denúncia de queimada irregular e furtar um equipamento utilizado pela GCM no serviço operacional.

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por furto após subtrair um rádio comunicador da gcm (Guarda Civil Municipal) durante um atendimento a uma denúncia de queimada irregular no bairro Santo Agostinho, em Franca.

A ocorrência foi registrada na rua Paul Harris e envolveu uma equipe da GCM composta pelos agentes Dénis e Plínio, que havia sido acionada para averiguar uma denúncia de queima de materiais em uma residência.

Segundo a Guarda Civil Municipal, durante o atendimento o responsável pelo imóvel teria se aproveitado da situação para pegar o rádio comunicador utilizado pelos agentes no serviço operacional.

Equipamento foi encontrado em mochila

Após deixarem o local, os guardas perceberam o desaparecimento do equipamento e retornaram à residência para realizar uma averiguação.

Durante as buscas, o rádio comunicador foi localizado dentro da mochila do homem e imediatamente recuperado pela equipe.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Preso por furto e multado por infração ambiental

Na delegacia, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante e lavrou o Auto de Prisão em Flagrante por furto.

Além da responsabilização criminal, o homem também foi autuado administrativamente pela queimada irregular constatada no imóvel.

Segundo a GCM, a infração ambiental resultou na aplicação de uma multa de R$ 13.080.

O caso segue à disposição da Justiça.

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