Um homem de 39 anos foi preso em flagrante por furto após subtrair um rádio comunicador da gcm (Guarda Civil Municipal) durante um atendimento a uma denúncia de queimada irregular no bairro Santo Agostinho, em Franca.

A ocorrência foi registrada na rua Paul Harris e envolveu uma equipe da GCM composta pelos agentes Dénis e Plínio, que havia sido acionada para averiguar uma denúncia de queima de materiais em uma residência.

Segundo a Guarda Civil Municipal, durante o atendimento o responsável pelo imóvel teria se aproveitado da situação para pegar o rádio comunicador utilizado pelos agentes no serviço operacional.

Equipamento foi encontrado em mochila