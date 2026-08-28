A Polícia Militar recuperou, na tarde desta quarta-feira, 26, uma Fiat Strada roubada e diversos objetos furtados de um rancho em Miguelópolis. O veículo e os equipamentos foram encontrados em uma residência no bairro Alceu Molina, em Igarapava.

A localização dos materiais foi possível graças aos rastreadores instalados em alguns dos objetos levados pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do rancho procurou a corporação após constatar que o imóvel havia sido alvo de furto durante a madrugada.