28 de agosto de 2026
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NA REGIÃO

PM recupera caminhonete roubada e objetos furtados em Igarapava

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagens cedidas/Região Realidade
Carro e objetos furtados foram recuperados
Carro e objetos furtados foram recuperados

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta quarta-feira, 26, uma Fiat Strada roubada e diversos objetos furtados de um rancho em Miguelópolis. O veículo e os equipamentos foram encontrados em uma residência no bairro Alceu Molina, em Igarapava.

A localização dos materiais foi possível graças aos rastreadores instalados em alguns dos objetos levados pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do rancho procurou a corporação após constatar que o imóvel havia sido alvo de furto durante a madrugada.

Entre os itens levados, estavam um motor de barco e uma caixa de som equipados com rastreadores. O sinal dos dispositivos apontou para uma residência em Igarapava.

No local indicado, os policiais encontraram uma Fiat Strada estacionada na garagem e carregada com diversos objetos.

Foram recuperados um motor de popa de 50 HP, caixa de som, caixa de ferramentas, serra elétrica circular, colete salva-vidas, máscara, botijão de gás, forno elétrico e outros pertences.

Caminhonete era produto de roubo

Durante a vistoria, os policiais constataram que as placas instaladas no veículo não correspondiam ao número do chassi.

Após consulta aos sistemas de segurança, foi identificada a verdadeira placa da caminhonete, que possuía registro de roubo ocorrido em 18 de agosto de 2026.

Suspeito fugiu pelo telhado

Durante a ação policial, a namorada do principal suspeito informou que ele havia escapado pelo telhado da residência.

As equipes realizaram buscas nas imediações, mas o homem não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher teria dificultado a ação policial enquanto o suspeito fugia. Ela recebeu voz de prisão por suspeita de favorecimento pessoal.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Igarapava, onde os envolvidos foram ouvidos pela delegada Ana Claudia.

O proprietário do rancho reconheceu os objetos recuperados como sendo os mesmos furtados durante a madrugada.

Já o dono da Fiat Strada compareceu à delegacia e identificou o veículo e uma serra elétrica circular como bens relacionados a um roubo registrado em Buritizal.

O veículo, os objetos recuperados e os celulares das partes envolvidas foram apreendidos. O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos e localizar o suspeito que fugiu.

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