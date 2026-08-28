A creche-escola Professora Rosely Amália Paludetto Minicucci, localizada na rua José Nogueira, no Parque das Esmeraldas, em Franca, foi alvo de criminosos pela segunda vez durante a madrugada desta sexta-feira, 28. A invasão causou prejuízos à unidade e obrigou a suspensão das atividades, deixando cerca de 200 crianças sem atendimento.

Os invasores arrombaram portas da creche e furtaram fios elétricos, computadores, impressoras, um aparelho celular e outros equipamentos utilizados no dia a dia da unidade escolar.

Atendimento foi suspenso

Devido aos danos causados pela ação criminosa e à falta de equipamentos essenciais para o funcionamento da creche, a direção decidiu suspender o atendimento nesta sexta-feira.