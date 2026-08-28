A creche-escola Professora Rosely Amália Paludetto Minicucci, localizada na rua José Nogueira, no Parque das Esmeraldas, em Franca, foi alvo de criminosos pela segunda vez durante a madrugada desta sexta-feira, 28. A invasão causou prejuízos à unidade e obrigou a suspensão das atividades, deixando cerca de 200 crianças sem atendimento.
Os invasores arrombaram portas da creche e furtaram fios elétricos, computadores, impressoras, um aparelho celular e outros equipamentos utilizados no dia a dia da unidade escolar.
Atendimento foi suspenso
Devido aos danos causados pela ação criminosa e à falta de equipamentos essenciais para o funcionamento da creche, a direção decidiu suspender o atendimento nesta sexta-feira.
A medida afetou aproximadamente 200 crianças matriculadas na unidade, que atende famílias da região do Parque das Esmeraldas.
Segunda invasão
Esta não é a primeira vez que a creche sofre com a ação de criminosos. Segundo informações da unidade, o local já havia sido alvo de furto e vandalismo anteriormente.
A ocorrência foi registrada em boletim de ocorrência e deverá ser investigada pelas autoridades policiais.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A polícia busca imagens e outras informações que possam ajudar a esclarecer o crime e localizar os responsáveis.
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