28 de agosto de 2026
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INVASÃO

Creche é furtada de novo e 200 crianças ficam sem aula em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagens da sala da creche revirada durante furto na madrugada
Imagens da sala da creche revirada durante furto na madrugada

A creche-escola Professora Rosely Amália Paludetto Minicucci, localizada na rua José Nogueira, no Parque das Esmeraldas, em Franca, foi alvo de criminosos pela segunda vez durante a madrugada desta sexta-feira, 28. A invasão causou prejuízos à unidade e obrigou a suspensão das atividades, deixando cerca de 200 crianças sem atendimento.

Os invasores arrombaram portas da creche e furtaram fios elétricos, computadores, impressoras, um aparelho celular e outros equipamentos utilizados no dia a dia da unidade escolar.

Atendimento foi suspenso

Devido aos danos causados pela ação criminosa e à falta de equipamentos essenciais para o funcionamento da creche, a direção decidiu suspender o atendimento nesta sexta-feira.

A medida afetou aproximadamente 200 crianças matriculadas na unidade, que atende famílias da região do Parque das Esmeraldas.

Segunda invasão

Esta não é a primeira vez que a creche sofre com a ação de criminosos. Segundo informações da unidade, o local já havia sido alvo de furto e vandalismo anteriormente.

A ocorrência foi registrada em boletim de ocorrência e deverá ser investigada pelas autoridades policiais.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A polícia busca imagens e outras informações que possam ajudar a esclarecer o crime e localizar os responsáveis.

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