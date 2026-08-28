28 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 28, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Ferreira Mazza 
Idade: 88 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: Não informado
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Deodata Ferreira Silva 
Idade: 56 anos
Local do velório: Cemitério Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Noel Rosa Silva 
Idade: 48 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 2 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Eliana Silva de Oliveira 
Idade: 36 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

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