Veja o obituário desta sexta-feira, 28, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Ferreira Mazza

Idade: 88 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: Não informado

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Deodata Ferreira Silva

Idade: 56 anos

Local do velório: Cemitério Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Canaã

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h