Veja o obituário desta sexta-feira, 28, em Franca:
Nome: Maria Aparecida Ferreira Mazza
Idade: 88 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: Não informado
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria Deodata Ferreira Silva
Idade: 56 anos
Local do velório: Cemitério Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Noel Rosa Silva
Idade: 48 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Eliana Silva de Oliveira
Idade: 36 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
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