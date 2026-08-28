O eclipse lunar parcial que poderá ser visto de todo o Brasil já começou a dar seus primeiros sinais no céu de Franca na noite desta quinta-feira, 27. A imagem registrada mostra a Lua sendo gradualmente "mordida" pela sombra da Terra, em uma sequência que revela a evolução do fenômeno ao longo da noite.

O espetáculo astronômico teve início às 22h24, quando a Lua entrou na penumbra da Terra. A fase mais perceptível começou às 23h34, momento em que a sombra escura passou a avançar sobre o disco lunar. O ponto máximo está previsto para 1h13 da madrugada de sexta-feira, 28, quando 96,2% da superfície visível da Lua estará encoberta.

Embora seja classificado tecnicamente como um eclipse parcial, o fenômeno será tão intenso que apenas uma pequena faixa da Lua permanecerá iluminada. Durante o ápice, o satélite natural poderá adquirir tons avermelhados devido à forma como a atmosfera terrestre filtra a luz solar.

Céu limpo favorece observação