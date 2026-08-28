O eclipse lunar parcial que poderá ser visto de todo o Brasil já começou a dar seus primeiros sinais no céu de Franca na noite desta quinta-feira, 27. A imagem registrada mostra a Lua sendo gradualmente "mordida" pela sombra da Terra, em uma sequência que revela a evolução do fenômeno ao longo da noite.
O espetáculo astronômico teve início às 22h24, quando a Lua entrou na penumbra da Terra. A fase mais perceptível começou às 23h34, momento em que a sombra escura passou a avançar sobre o disco lunar. O ponto máximo está previsto para 1h13 da madrugada de sexta-feira, 28, quando 96,2% da superfície visível da Lua estará encoberta.
Embora seja classificado tecnicamente como um eclipse parcial, o fenômeno será tão intenso que apenas uma pequena faixa da Lua permanecerá iluminada. Durante o ápice, o satélite natural poderá adquirir tons avermelhados devido à forma como a atmosfera terrestre filtra a luz solar.
Céu limpo favorece observação
Em Franca e região, observadores que encontrarem áreas com pouca iluminação artificial terão melhores condições para acompanhar o eclipse. O fenômeno pode ser visto a olho nu, sem qualquer risco para a visão e sem necessidade de equipamentos especiais. Binóculos e telescópios apenas ajudam a visualizar mais detalhes da superfície lunar.
A fase parcial seguirá até 2h52, enquanto o eclipse completo, incluindo a fase penumbral, terminará às 4h02 da madrugada.
Um dos principais eventos astronômicos do ano
O eclipse desta madrugada é considerado um dos eventos astronômicos mais importantes de 2026. Além de ser visível em todo o território brasileiro, será um dos eclipses lunares mais profundos dos últimos anos, com quase toda a Lua mergulhada na sombra da Terra.
Para quem perdeu o início do espetáculo, ainda há tempo de olhar para o céu. Nas próximas horas, a sombra continuará avançando sobre a Lua até o momento mais aguardado da madrugada.
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