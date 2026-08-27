Um homem foi preso em flagrante após fugir de uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal) e dispensar uma pochete com drogas durante a tarde desta quinta-feira, 27, na região central de Franca.

Durante patrulhamento, os agentes entraram na praça Barão e visualizaram dois homens sentados em um banco. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles se levantaram e entraram em uma loja de roupas.

Os GCMs posicionaram a viatura nas proximidades e aguardaram a saída da dupla. Assim que deixaram o estabelecimento e perceberam que seriam abordados, os dois fugiram a pé.