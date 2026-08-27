27 de agosto de 2026
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CENTRO DE FRANCA

Homem é preso após fugir da GCM e dispensar pochete com drogas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/GCM
Drogas e dinheiro apreendidos pela GCM de Franca
Drogas e dinheiro apreendidos pela GCM de Franca

Um homem foi preso em flagrante após fugir de uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal) e dispensar uma pochete com drogas durante a tarde desta quinta-feira, 27, na região central de Franca.

Durante patrulhamento, os agentes entraram na praça Barão e visualizaram dois homens sentados em um banco. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles se levantaram e entraram em uma loja de roupas.

Os GCMs posicionaram a viatura nas proximidades e aguardaram a saída da dupla. Assim que deixaram o estabelecimento e perceberam que seriam abordados, os dois fugiram a pé.

A perseguição passou pela rua Marechal Deodoro e continuou pela rua Ouvidor Freire, onde os dois foram alcançados e abordados.

Pochete com drogas

Durante a fuga, os agentes viram um dos envolvidos dispensar uma pochete em frente a um imóvel. A equipe retornou ao local e encontrou o objeto.

Dentro da pochete havia R$ 20 em dinheiro, duas porções de maconha e uma porção de haxixe. Próximo ao local, os agentes também encontraram uma embalagem plástica com outras três porções de maconha e duas de haxixe.

Ao todo, foram apreendidas cinco porções de maconha e três de haxixe. Dois celulares também foram encontrados com os abordados.

A dupla foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Um dos homens foi preso em flagrante, enquanto o outro foi ouvido e liberado.

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