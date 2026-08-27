27 de agosto de 2026
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NA ANHANGUERA

Dois ficam feridos em acidente com carro, caminhão e bitrem

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Artesp
Caminhão e carro danificados pela batida na rodovia Anhanguera
Caminhão e carro danificados pela batida na rodovia Anhanguera

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, um caminhão e um bitrem na tarde dessa quarta-feira, 26, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava. A colisão ocorreu depois que o motorista de um Lifan 530 perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária.

Carro capotou e caminhão bateu em bitrem

Segundo a concessionária Entrevias, o Lifan 530 seguia no sentido capital quando o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. O veículo atravessou o canteiro central e capotou na pista contrária.

Para evitar atingir o automóvel, o motorista de um bitrem que seguia no sentido contrário precisou frear bruscamente. Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu parar e bateu na traseira da carreta.

Após a colisão, o automóvel ficou no acostamento, enquanto o caminhão e o bitrem permaneceram na faixa 2.

Motorista ficou preso nas ferragens

Equipes de atendimento da Entrevias foram acionadas para socorrer os envolvidos. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate.

Ele foi encaminhado a um hospital com ferimentos moderados. O motorista do automóvel também sofreu ferimentos moderados e foi levado para atendimento médico.

O condutor do bitrem não ficou ferido.

A perícia esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente. As causas da batida serão investigadas.

Congestionamento chegou a 3 quilômetros

A faixa 2 e o acostamento do sentido Norte ficaram interditados das 17h03 às 23h43. Entre 17h03 e 18h09, houve interdição total da pista.

A ocorrência provocou aproximadamente 3 quilômetros de congestionamento, entre os km 442 e 445.

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