Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, um caminhão e um bitrem na tarde dessa quarta-feira, 26, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava. A colisão ocorreu depois que o motorista de um Lifan 530 perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária.

Carro capotou e caminhão bateu em bitrem

Segundo a concessionária Entrevias, o Lifan 530 seguia no sentido capital quando o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. O veículo atravessou o canteiro central e capotou na pista contrária.

Para evitar atingir o automóvel, o motorista de um bitrem que seguia no sentido contrário precisou frear bruscamente. Um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu parar e bateu na traseira da carreta.