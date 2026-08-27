Objetos furtados de um rancho em Miguelópolis durante a madrugada dessa quarta-feira, 26, foram recuperados pela Polícia Militar na tarde do mesmo dia, em Igarapava. Os bens foram localizados por meio de rastreadores instalados em um motor de barco e em uma caixa de som.

Bens são encontrados em veículo

A vítima, moradora de Igarapava, procurou a base da Polícia Militar e informou que o rancho havia sido alvo de furto durante a madrugada.

Os rastreadores dos equipamentos indicavam uma residência no bairro Alceu Molina, em Igarapava. Com as informações, os policiais foram até o endereço, onde a entrada no imóvel foi autorizada pela mãe e pela namorada do suspeito.