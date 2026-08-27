Objetos furtados de um rancho em Miguelópolis durante a madrugada dessa quarta-feira, 26, foram recuperados pela Polícia Militar na tarde do mesmo dia, em Igarapava. Os bens foram localizados por meio de rastreadores instalados em um motor de barco e em uma caixa de som.
Bens são encontrados em veículo
A vítima, moradora de Igarapava, procurou a base da Polícia Militar e informou que o rancho havia sido alvo de furto durante a madrugada.
Os rastreadores dos equipamentos indicavam uma residência no bairro Alceu Molina, em Igarapava. Com as informações, os policiais foram até o endereço, onde a entrada no imóvel foi autorizada pela mãe e pela namorada do suspeito.
Na garagem, os policiais encontraram um Fiat Strada. Na carroceria do veículo estavam um motor de popa de 50 HP, uma caixa de som e diversos outros objetos.
Entre os materiais recuperados havia uma caixa de ferramentas, uma serra elétrica circular, um colete salva-vidas, uma máscara, um botijão de gás e um forno elétrico.
Fiat Strada também era roubada
Durante a consulta, os policiais identificaram uma divergência entre a placa do veículo e o número do chassi. Após a pesquisa pelo chassi, foi constatado que a verdadeira placa da Fiat Strada era outra.
O veículo tinha registro de roubo desde 18 de agosto de 2026.
Questionada pelos policiais, a namorada do suspeito afirmou que ele havia fugido pelo telhado da residência. As equipes fizeram buscas pela região, mas não conseguiram localizá-lo.
A mulher recebeu voz de prisão por suspeita de favorecimento pessoal. Segundo a PM, ela teria retardado inicialmente a ação policial enquanto o suspeito escapava.
O veículo, os objetos recuperados e os celulares das pessoas envolvidas foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia.
Objetos são reconhecidos
O proprietário do rancho compareceu à delegacia e reconheceu os objetos furtados.
Posteriormente, o proprietário da Fiat Strada também esteve no local e reconheceu o veículo e uma serra elétrica circular como bens relacionados a uma ocorrência de roubo registrada em Buritizal.
O suspeito de envolvimento nos crimes não havia sido localizado até o fechamento deste texto.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.