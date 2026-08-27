Entre os jogos com mando de campo do Lask Linz, Alemão terá pela frente Liverpool FC (Inglaterra), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe Istanbul (Turquia) e Slovan Bratislava (Eslováquia).

O zagueiro francano João Tornich, o “Alemão”, vai disputar a Champions League pelo Lask Linz, da Áustria. Nesta quinta-feira, 27, a Uefa realizou o sorteio da Fase de Liga e definiu os oito adversários da equipe austríaca na competição.

A presença na Champions representa a realização de um sonho de infância para Alemão, que contou ter crescido assistindo às partidas da competição. “Quando eu era criança, eu assistia a esses jogos, cresci assistindo a esses jogos. Poder jogar essas grandes partidas, essas grandes competições, e estar cada vez mais perto, cada vez mais se realizando, é uma sensação inexplicável”, afirmou.

O jogador também agradeceu a Deus e destacou a possibilidade de enfrentar atletas que acompanhou recentemente durante a Copa do Mundo. “É a realização de um sonho de criança, quando sonhava um dia poder desfrutar, poder estar jogando com esses grandes jogadores. Esses dias, para trás, (estava) assistindo a maioria desses grandes jogadores. É uma sensação inexplicável, que faltam palavras para descrever”, completou.

Estreia em setembro

O calendário detalhado dos confrontos, com datas, horários e a ordem dos jogos, deve ser divulgado pela Uefa no sábado, 29.