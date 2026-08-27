O zagueiro francano João Tornich, o “Alemão”, vai disputar a Champions League pelo Lask Linz, da Áustria. Nesta quinta-feira, 27, a Uefa realizou o sorteio da Fase de Liga e definiu os oito adversários da equipe austríaca na competição.
Grandes adversários pela frente
Entre os jogos com mando de campo do Lask Linz, Alemão terá pela frente Liverpool FC (Inglaterra), FC Porto (Portugal), Fenerbahçe Istanbul (Turquia) e Slovan Bratislava (Eslováquia).
Fora de casa, o zagueiro francano enfrentará Real Madrid (Espanha), Sporting Lisboa (Portugal), FK Bodø/Glimt (Noruega) e AEK Atenas (Grécia).
A presença na Champions representa a realização de um sonho de infância para Alemão, que contou ter crescido assistindo às partidas da competição. “Quando eu era criança, eu assistia a esses jogos, cresci assistindo a esses jogos. Poder jogar essas grandes partidas, essas grandes competições, e estar cada vez mais perto, cada vez mais se realizando, é uma sensação inexplicável”, afirmou.
O jogador também agradeceu a Deus e destacou a possibilidade de enfrentar atletas que acompanhou recentemente durante a Copa do Mundo. “É a realização de um sonho de criança, quando sonhava um dia poder desfrutar, poder estar jogando com esses grandes jogadores. Esses dias, para trás, (estava) assistindo a maioria desses grandes jogadores. É uma sensação inexplicável, que faltam palavras para descrever”, completou.
Estreia em setembro
O calendário detalhado dos confrontos, com datas, horários e a ordem dos jogos, deve ser divulgado pela Uefa no sábado, 29.
A primeira rodada da Fase de Liga está prevista para ocorrer entre os dias 8 e 10 de setembro.
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