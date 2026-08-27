Depois de dias de temperaturas mais amenas, Franca e região devem enfrentar uma nova onda de calor a partir desta sexta-feira, 28. O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e vale até segunda-feira, 31, período em que uma massa de ar quente deve provocar elevação significativa das temperaturas em diversas regiões paulistas.
A mudança será rápida: na quarta-feira, 26, por exemplo, a temperatura máxima registrada na cidade foi de 22,5°C.
Em Franca, nesta sexta-feira, a mínima deve ficar em 19°C e a máxima alcançar os 32°C, sem previsão de chuva.
No sábado, 29, a máxima pode chegar a 34°C e, no domingo, 30, a 35°C, com o ápice do calor entre o meio-dia e as 16h. Os dias serão marcados por "sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens". Já na segunda-feira, a previsão é de mínima de 24°C e máxima de 34°C, também sem previsão de chuva.
No Norte e Noroeste paulista, o calor será ainda mais intenso, com máximas que podem se aproximar dos 40°C. A umidade relativa do ar também deve cair bastante, especialmente durante as tardes.
Defesa Civil alerta para mudança brusca
A onda de calor é provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o território paulista. O fenômeno deve atingir praticamente todo o Estado entre sexta e segunda-feira.
Além das temperaturas elevadas, a Defesa Civil chama atenção para a baixa umidade, que pode ficar próxima ou abaixo de 20% em regiões paulistas. No Norte e Noroeste, os índices podem ficar abaixo de 12% nos períodos mais quentes.
A orientação durante os dias de calor é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes. Também é recomendado manter os ambientes ventilados e, quando possível, umidificados.
Crianças, idosos e animais também precisam de atenção especial durante o período.
Franca vive nova “gangorra térmica”
A rápida mudança entre temperaturas amenas e calor intenso é um exemplo da chamada “gangorra térmica”, fenômeno marcado por grandes oscilações de temperatura em um curto intervalo.
A oscilação está relacionada à passagem de diferentes sistemas meteorológicos e à movimentação das massas de ar. Após a atuação de um sistema mais frio, a entrada de ar quente pode provocar uma elevação rápida das temperaturas.
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