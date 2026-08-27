Depois de dias de temperaturas mais amenas, Franca e região devem enfrentar uma nova onda de calor a partir desta sexta-feira, 28. O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e vale até segunda-feira, 31, período em que uma massa de ar quente deve provocar elevação significativa das temperaturas em diversas regiões paulistas.

A mudança será rápida: na quarta-feira, 26, por exemplo, a temperatura máxima registrada na cidade foi de 22,5°C.

Em Franca, nesta sexta-feira, a mínima deve ficar em 19°C e a máxima alcançar os 32°C, sem previsão de chuva.