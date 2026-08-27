Um laudo médico obtido com exclusividade pelo jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Rede Sampi, contraria a informação de que um exame realizado em uma menina de 5 anos teria identificado ruptura do hímen após uma suposta violência sexual. O documento, produzido durante atendimento no Pronto-Socorro Infantil de Franca em 21 de agosto, não registra ruptura do hímen nem descreve ferimentos na região genital. Apesar de a advogada da mãe ter afirmado que o laudo havia sido apresentado à polícia, a mulher não entregou o documento à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca.

A mãe da criança havia afirmado ao GCN que o atendimento médico teria apontado uma lesão compatível com o relato apresentado pela menina. Segundo ela, o exame teria indicado que o hímen estava “rompido” e que teria ocorrido introdução de dedo nas partes íntimas da criança.

A advogada da mãe também afirmou, nessa segunda-feira, 24, ao deixar a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, que o laudo havia sido apresentado à polícia e que nele constaria a suspeita de abuso contra a criança. O documento, porém, apresenta uma descrição diferente e não foi apresentado à delegacia.

O que diz o laudo