Franca e Ribeirão Corrente fazem a final da Série Bronze da Liga Três Colinas de basquete amador, que nesta temporada leva o nome de Liga Forjax. A competição reuniu 16 equipes com jogos entre si, chegando à final o SJ Basquete, de Franca, e o Sharks Ribeirão Corrente.

A decisão de 2026 reúne as duas melhores campanhas e será disputada em dois jogos no ginásio do Chuí Esportes, em Franca. O Jogo 1 acontece neste sábado, 29 de agosto, às 18h. O Jogo 2 está marcado para o dia 12 de setembro, às 16h30.

Atual campeão, o SJ Basquete chega à decisão defendendo o bicampeonato. A equipe terminou a fase de classificação na liderança, com 100% de aproveitamento, e tenta manter a invencibilidade para confirmar o título conquistado em 2025.