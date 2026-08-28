Franca e Ribeirão Corrente fazem a final da Série Bronze da Liga Três Colinas de basquete amador, que nesta temporada leva o nome de Liga Forjax. A competição reuniu 16 equipes com jogos entre si, chegando à final o SJ Basquete, de Franca, e o Sharks Ribeirão Corrente.
A decisão de 2026 reúne as duas melhores campanhas e será disputada em dois jogos no ginásio do Chuí Esportes, em Franca. O Jogo 1 acontece neste sábado, 29 de agosto, às 18h. O Jogo 2 está marcado para o dia 12 de setembro, às 16h30.
Atual campeão, o SJ Basquete chega à decisão defendendo o bicampeonato. A equipe terminou a fase de classificação na liderança, com 100% de aproveitamento, e tenta manter a invencibilidade para confirmar o título conquistado em 2025.
O Sharks, que terminou a fase em segundo lugar, busca superar o único adversário que conseguiu derrotá-lo na fase de classificação, no início de agosto.
Técnico de Ribeirão Corrente, Paulo Sérgio destacou a qualidade do campeonato e o projeto por trás da equipe. "É um campeonato de muita qualidade. Nossa equipe faz parte de um projeto social. Nosso sub-17 foi campeão da Copa Minas São Paulo e agora o adulto está nessa final. Um trabalho que começou em 2015 e que está dando fruto agora", afirmou o treinador que conta com os jogadores: Marcos, Lucas, Pedro, Kevin, Carlos, Anderson, Diego, Guilherme, Roger, Bruno, Antônio e Saulo.
A Liga Três Colinas, somando as três séries - Ouro, Prata e Bronze - conta com a participação de ex-jogadores profissionais, entre eles: Matheuzinho, Márcio Dornelles, Valtinho, Fransérgio, Mutombo, Fumaça, Juninho Gueto, Dedé Comparani, Ricci, André Mellim, Ranielly, Estevão, Bruno Garcia, Arthur Jacaré e Gustavo Teles.
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