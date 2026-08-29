O horário eleitoral gratuito começou nessa sexta-feira, 28, e os eleitores de São Paulo vão encontrar, entre os candidatos, nomes que poderiam facilmente estar em um filme, desenho animado, programa de humor ou até em uma mesa de bar. A lista de candidaturas de 2026 reúne personagens como Frodo, Jackie Chan, Capitão América, Caneta Azul e Hagara do Pão de Queijo, além de apelidos que parecem nomes artísticos ou personagens criados especialmente para as urnas.

São Paulo tem 1.089 candidatos a deputado federal registrados para as eleições deste ano, segundo levantamento baseado nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em meio à lista, alguns nomes de urna certamente exigem uma segunda conferida para saber se são reais.

Um dos casos mais curiosos é Frodo, candidato do PSTU a deputado federal. O nome é uma referência direta ao personagem principal da trilogia O Senhor dos Anéis. Na urna, ele aparece com o número 1627. O candidato é Fabio Silva Bezerra, de 41 anos, técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações.