O horário eleitoral gratuito começou nessa sexta-feira, 28, e os eleitores de São Paulo vão encontrar, entre os candidatos, nomes que poderiam facilmente estar em um filme, desenho animado, programa de humor ou até em uma mesa de bar. A lista de candidaturas de 2026 reúne personagens como Frodo, Jackie Chan, Capitão América, Caneta Azul e Hagara do Pão de Queijo, além de apelidos que parecem nomes artísticos ou personagens criados especialmente para as urnas.
São Paulo tem 1.089 candidatos a deputado federal registrados para as eleições deste ano, segundo levantamento baseado nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em meio à lista, alguns nomes de urna certamente exigem uma segunda conferida para saber se são reais.
Um dos casos mais curiosos é Frodo, candidato do PSTU a deputado federal. O nome é uma referência direta ao personagem principal da trilogia O Senhor dos Anéis. Na urna, ele aparece com o número 1627. O candidato é Fabio Silva Bezerra, de 41 anos, técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações.
Outro que parece ter saído diretamente de Hollywood é Jackie Chan. O candidato do Agir disputa uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo com o número 3611. O nome completo registrado é Yu David Sin I, engenheiro de 69 anos.
E se a referência cinematográfica é grande, o universo dos super-heróis também está representado. Capitão América de Paula, do Podemos, aparece na disputa para deputado federal com o número 2092. O nome de urna está entre os registros oficiais de São Paulo.
Do cinema para a mesa do café
Alguns candidatos paulistas deixam os filmes de lado e apostam em nomes que parecem ter saído de uma conversa cotidiana.
É o caso de Hagara do Pão de Queijo, candidato a deputado federal pelo Avante, com o número 7000. O nome pertence a Hagara Espresola Ramos e é utilizado oficialmente na campanha.
Outro é Japonês das Caçambas, candidato do PRD a deputado federal, número 2526. O nome de urna pertence a Sergio da Silva Tobace, vereador de São Paulo.
Também estão na lista Grilo Instrutor de Auto Escola, número 1828, João Rinoceronte, número 4558, José Adão Velho do Trem, número 3690, e José de Azevedo O Zé do Bode, número 3689.
Há ainda Bug dos Insanos, Índio Vigilante, Jeneton Rei do Côco, Gabriel dos Animais e Gustavo do Dona Maria. Só os nomes já dão a impressão de uma galeria de personagens, mas todos estão registrados como candidatos ao cargo de deputado federal em São Paulo.
E tem a ‘Caneta Azul’
Entre os nomes conhecidos pelo público está Caneta Azul – Manoel Gomes, candidato a deputado federal pelo Avante, com o número 7030.
O nome dispensa apresentação para quem acompanhou o fenômeno que transformou o cantor Manoel Gomes em um dos memes musicais mais conhecidos do país. Agora, a expressão que virou música também estará na tela da televisão e, se o eleitor quiser, poderá ser digitada na urna eletrônica. A candidatura aparece na lista oficial de concorrentes por São Paulo.
Influenciadores também levam seus personagens para a política
A eleição paulista também reúne candidatos que já chegam à disputa com uma identidade construída na internet.
Paulo Kogos, economista e youtuber, concorre a deputado estadual pelo PL. Já Fernando Lisboa, conhecido pelo canal “Vlog do Lisboa”, disputa uma vaga na Assembleia Legislativa. Os dois construíram notoriedade principalmente por meio da produção de conteúdo digital.
Outro nome é Thiago dos Reis, conhecido pelo canal Plantão do Brasil, que concorre a deputado federal pelo PT em São Paulo. A candidatura faz parte de um movimento de partidos que buscam levar influenciadores e comunicadores digitais diretamente das redes sociais para a política eleitoral.
A mistura entre fama na internet, apelidos e nomes de personagens não é exclusividade paulista. No restante do país, há candidatos como Plínio Trump, em Minas Gerais, e Bolsonaro da Shopee, em Mato Grosso. No Rio de Janeiro, Inês Brasil também disputa uma vaga na Assembleia Legislativa.
Mas, quando o assunto é fazer o eleitor olhar duas vezes para a tela da urna, São Paulo parece ter feito sua parte. De Frodo a Jackie Chan, passando por Caneta Azul, Hagara do Pão de Queijo e Japonês das Caçambas, a eleição de 2026 mostra que, antes mesmo de conhecer as propostas, alguns candidatos já conseguiram garantir uma coisa: dificilmente serão esquecidos pelo nome.
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