Dois jovens de 22 anos ficaram feridos após serem esfaqueados durante uma discussão na noite desta quarta-feira, 26, em Pedregulho. As vítimas procuraram atendimento na Santa Casa de Misericórdia do município após o ocorrido. A ocorrência mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e da perícia técnica.

Segundo o relato de uma das vítimas aos agentes, ele foi até a casa da ex-mulher para buscar a filha, no bairro Bela Vista, quando encontrou o atual namorado dela no local. Após uma discussão, teria sido atingido por diversos golpes de faca.

“Cheguei na casa da minha ex-esposa para buscar meu filho e o atual namorado estava lá e me deu várias facadas”, afirmou o jovem aos guardas municipais.