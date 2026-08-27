27 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Discussão entre ex e atual namorado termina em facadas

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Guarda Civil Municipal de Pedregulho
Carro da vítima sujo de sangue, após ataque do atual namorado de sua ex
Carro da vítima sujo de sangue, após ataque do atual namorado de sua ex

Dois jovens de 22 anos ficaram feridos após serem esfaqueados durante uma discussão na noite desta quarta-feira, 26, em Pedregulho. As vítimas procuraram atendimento na Santa Casa de Misericórdia do município após o ocorrido. A ocorrência mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e da perícia técnica.

Segundo o relato de uma das vítimas aos agentes, ele foi até a casa da ex-mulher para buscar a filha, no bairro Bela Vista, quando encontrou o atual namorado dela no local. Após uma discussão, teria sido atingido por diversos golpes de faca.

“Cheguei na casa da minha ex-esposa para buscar meu filho e o atual namorado estava lá e me deu várias facadas”, afirmou o jovem aos guardas municipais.

O outro ferido, que acompanhava o amigo, contou que tentou separar a briga e acabou atingido por uma facada durante a confusão.

Ex-mulher apresenta outra versão

A ex-mulher de uma das vítimas, uma adolescente de 17 anos, apresentou uma versão diferente sobre o início da ocorrência.

Segundo ela, estava na casa do atual namorado quando recebeu uma ligação da mãe pedindo que retornasse para casa com a filha, já que o pai da criança iria buscá-la.

A adolescente relatou que, ao chegar à residência dos pais, o ex-marido entrou no imóvel e iniciou uma discussão com o atual namorado. Durante o desentendimento, ocorreram as agressões com faca.

A mãe da jovem também foi ouvida e afirmou que o antigo genro entrou na residência e que o atual namorado da filha não teria concordado com a situação. Os dois passaram a discutir e, em seguida, ocorreu a briga.

Local foi periciado

Após a confusão, os dois jovens feridos foram até a Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho, onde receberam atendimento médico e foram encaminhados para a sala de urgência e emergência.

Equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas para localizar o suspeito apontado pelas vítimas, mas ele não foi encontrado.

No imóvel onde ocorreu a discussão, os agentes constataram que o chão havia sido lavado. Um familiar informou que jogou água no local devido à quantidade de sangue e alegou desconhecer a necessidade de preservar a cena para a realização da perícia.

A Polícia Militar isolou o imóvel até a chegada da equipe pericial, que realizou os levantamentos necessários.

Polícia Civil apura o caso

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e analisar as versões apresentadas pelos envolvidos.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos dois jovens feridos.

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