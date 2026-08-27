Dois jovens de 22 anos ficaram feridos após serem esfaqueados durante uma discussão na noite desta quarta-feira, 26, em Pedregulho. As vítimas procuraram atendimento na Santa Casa de Misericórdia do município após o ocorrido. A ocorrência mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), da Polícia Militar e da perícia técnica.
Segundo o relato de uma das vítimas aos agentes, ele foi até a casa da ex-mulher para buscar a filha, no bairro Bela Vista, quando encontrou o atual namorado dela no local. Após uma discussão, teria sido atingido por diversos golpes de faca.
“Cheguei na casa da minha ex-esposa para buscar meu filho e o atual namorado estava lá e me deu várias facadas”, afirmou o jovem aos guardas municipais.
O outro ferido, que acompanhava o amigo, contou que tentou separar a briga e acabou atingido por uma facada durante a confusão.
Ex-mulher apresenta outra versão
A ex-mulher de uma das vítimas, uma adolescente de 17 anos, apresentou uma versão diferente sobre o início da ocorrência.
Segundo ela, estava na casa do atual namorado quando recebeu uma ligação da mãe pedindo que retornasse para casa com a filha, já que o pai da criança iria buscá-la.
A adolescente relatou que, ao chegar à residência dos pais, o ex-marido entrou no imóvel e iniciou uma discussão com o atual namorado. Durante o desentendimento, ocorreram as agressões com faca.
A mãe da jovem também foi ouvida e afirmou que o antigo genro entrou na residência e que o atual namorado da filha não teria concordado com a situação. Os dois passaram a discutir e, em seguida, ocorreu a briga.
Local foi periciado
Após a confusão, os dois jovens feridos foram até a Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho, onde receberam atendimento médico e foram encaminhados para a sala de urgência e emergência.
Equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas para localizar o suspeito apontado pelas vítimas, mas ele não foi encontrado.
No imóvel onde ocorreu a discussão, os agentes constataram que o chão havia sido lavado. Um familiar informou que jogou água no local devido à quantidade de sangue e alegou desconhecer a necessidade de preservar a cena para a realização da perícia.
A Polícia Militar isolou o imóvel até a chegada da equipe pericial, que realizou os levantamentos necessários.
Polícia Civil apura o caso
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer a dinâmica dos fatos e analisar as versões apresentadas pelos envolvidos.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos dois jovens feridos.
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