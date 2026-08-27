A Vigilância Ambiental realiza até esta sexta-feira, 28, a Semana de Prevenção de Acidentes com Escorpiões, com ações educativas em diferentes regiões da cidade. Durante a iniciativa, agentes de controle de vetores visitam residências e estabelecimentos comerciais para orientar a população e distribuir panfletos com informações sobre os animais e os cuidados necessários.

Segundo a Secretaria de Saúde, até julho deste ano, foram registradas 458 ocorrências envolvendo escorpiões.

A Secretaria de Saúde orienta os moradores a manterem limpos quintais, jardins, sótãos, garagens e depósitos, evitando o acúmulo de folhas secas, lixo e materiais como entulho, telhas, tijolos, madeiras e lenha. A limpeza também deve ser mantida em terrenos baldios.