A Vigilância Ambiental realiza até esta sexta-feira, 28, a Semana de Prevenção de Acidentes com Escorpiões, com ações educativas em diferentes regiões da cidade. Durante a iniciativa, agentes de controle de vetores visitam residências e estabelecimentos comerciais para orientar a população e distribuir panfletos com informações sobre os animais e os cuidados necessários.
Segundo a Secretaria de Saúde, até julho deste ano, foram registradas 458 ocorrências envolvendo escorpiões.
A Secretaria de Saúde orienta os moradores a manterem limpos quintais, jardins, sótãos, garagens e depósitos, evitando o acúmulo de folhas secas, lixo e materiais como entulho, telhas, tijolos, madeiras e lenha. A limpeza também deve ser mantida em terrenos baldios.
Para reduzir o risco de picadas, a recomendação é utilizar luvas de raspa de couro e calçados fechados ao manusear materiais de construção.
Também é indicado rebocar paredes e muros que tenham vãos e frestas, vedar as soleiras das portas e manter berços e camas afastados das paredes.
Antes de usar, roupas, calçados e toalhas também devem ser examinados para verificar a presença de escorpiões.
Em caso de acidente
Ao encontrar um escorpião, a orientação é entrar em contato com a Vigilância Ambiental pelo telefone (16) 3706-8456.
Em caso de picada, não devem ser aplicados gelo, álcool, remédios caseiros ou garrotes, pois essas práticas podem agravar o quadro. A recomendação é procurar atendimento médico imediatamente.
Crianças de até 10 anos devem ser encaminhadas diretamente à Santa Casa, considerada ponto estratégico por contar com soro antiveneno. Já os adultos devem procurar o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz” ou as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos jardins Anita e Aeroporto.
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