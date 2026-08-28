As obras da nova UBS da Vila Santa Terezinha, na região norte, de Franca, estão em fase de conclusão. A unidade, localizada na rua Mestre Inácio, recebe os últimos serviços de infraestrutura elétrica e preparação da área externa antes da etapa de concretagem e instalação dos pisos.
Na parte interna, estão sendo instaladas a rede elétrica, lâmpadas e tomadas. Do lado externo, as equipes trabalham na preparação das caixas de passagem de energia.
O sistema hidráulico da unidade, que inclui as redes de água, esgoto e captação de águas pluviais, já foi concluído.
Área externa
A área destinada ao estacionamento também está sendo preparada para receber a concretagem. Nos pontos de entrada e saída dos veículos, serão instalados pisos intertravados.
A nova UBS integra o programa Minha Nova UBS, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O investimento previsto para a unidade é de R$ 3,3 milhões.
Outras UBSs
Além da unidade da Vila Santa Terezinha, outras duas UBSs estão em fase de acabamento: uma no Parque das Esmeraldas/Peres Elias, na região oeste, e outra no Jardim Palma, na região leste.
Uma quarta unidade, nos mesmos padrões da UBS da Vila Santa Terezinha, está com as obras sendo iniciadas no Jardim Santa Bárbara, na região sul. A unidade atenderá moradores dos jardins Aeroporto 3, Aeroporto 4, Primavera e bairros da região.
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