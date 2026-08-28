As obras da nova UBS da Vila Santa Terezinha, na região norte, de Franca, estão em fase de conclusão. A unidade, localizada na rua Mestre Inácio, recebe os últimos serviços de infraestrutura elétrica e preparação da área externa antes da etapa de concretagem e instalação dos pisos.

Na parte interna, estão sendo instaladas a rede elétrica, lâmpadas e tomadas. Do lado externo, as equipes trabalham na preparação das caixas de passagem de energia.

O sistema hidráulico da unidade, que inclui as redes de água, esgoto e captação de águas pluviais, já foi concluído.

Área externa