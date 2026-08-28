A Secretaria de Meio Ambiente de Franca realizará, no dia 14 de setembro, às 9h30, um novo leilão de animais de grande porte recolhidos em vias públicas. Ao todo, serão disponibilizados oito equinos e cinco muares.
A iniciativa integra o trabalho de recolhimento e destinação de animais encontrados soltos em áreas públicas. Desde o início do ano, a Prefeitura já recolheu 60 animais de grande porte.
No leilão realizado em julho, 14 animais foram arrematados.
Cadastro é obrigatório
Para participar do novo leilão, os interessados deverão providenciar, até 3 de setembro, o cadastro junto ao Escritório de Defesa Agropecuária e obter o número do Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), requisito obrigatório para a habilitação.
O cadastro pode ser realizado on-line, por meio do envio de e-mail para eda.franca@sp.gov.br, acompanhado de comprovante de endereço e documentos pessoais.
Também é possível fazer o procedimento presencialmente no Escritório de Defesa Agropecuária, na rua Capitão Zeca de Paula, 883, Jardim Consolação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.
Inscrição no Canil Municipal
Depois de obter o cadastro no Gedave, o interessado deverá realizar a inscrição junto ao Canil Municipal. O procedimento pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (16) 3727-0592, pelo e-mail canil@franca.sp.gov.br ou presencialmente.
No atendimento, será necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência e o número de cadastro no Gedave.
O Canil Municipal está localizado na Rua José Gianesela, 415, no bairro City Petrópolis.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.