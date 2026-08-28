A Secretaria de Meio Ambiente de Franca realizará, no dia 14 de setembro, às 9h30, um novo leilão de animais de grande porte recolhidos em vias públicas. Ao todo, serão disponibilizados oito equinos e cinco muares.

A iniciativa integra o trabalho de recolhimento e destinação de animais encontrados soltos em áreas públicas. Desde o início do ano, a Prefeitura já recolheu 60 animais de grande porte.

No leilão realizado em julho, 14 animais foram arrematados.

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