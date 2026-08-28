Foram publicados na quarta-feira, 26, os editais com os resultados dos recursos apresentados contra os gabaritos e as notas das provas objetivas dos Concursos Públicos 06, 07 e 08/2026, da Prefeitura de Franca. Os certames contam com duas fases de classificação.

Os candidatos podem consultar os resultados no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura.

Quem discordar da nota poderá apresentar recurso até as 18h desta sexta-feira, 28, pelo site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), na “Área do Candidato” e, em seguida, na opção “Recursos”. É necessário preencher o formulário e enviá-lo dentro do prazo.