Foram publicados na quarta-feira, 26, os editais com os resultados dos recursos apresentados contra os gabaritos e as notas das provas objetivas dos Concursos Públicos 06, 07 e 08/2026, da Prefeitura de Franca. Os certames contam com duas fases de classificação.
Os candidatos podem consultar os resultados no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura.
Quem discordar da nota poderá apresentar recurso até as 18h desta sexta-feira, 28, pelo site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), na “Área do Candidato” e, em seguida, na opção “Recursos”. É necessário preencher o formulário e enviá-lo dentro do prazo.
Após essa etapa, serão publicados os editais de convocação para as avaliações complementares previstas nos concursos. Entre elas estão avaliações de aptidão física, provas práticas, provas dissertativas e avaliação de títulos, conforme o cargo.
Cargos
O Concurso Público 06/2026 oferece vagas para a função de guarda civil de 1ª classe. Já o CP 07/2026 reúne os cargos de operador de máquinas, carpinteiro, encanador, mecânico, pedreiro e pintor. O CP 08/2026 contempla os cargos de pedagogo, professor PEB II nas áreas de educação física, educação artística e inglês, supervisor de ensino e professor PEB I de educação básica.
Heteroidentificação
Também estão previstas para este fim de semana as entrevistas de heteroidentificação dos Concursos Públicos 04, 05 e 09/2026.
As avaliações serão realizadas neste sábado, 29, e domingo, 30, nos períodos da manhã e da tarde, na unidade I da Faculdade de Direito.
Os editais com as informações sobre as entrevistas foram publicados no Diário Oficial e podem ser consultados no site da Prefeitura.
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