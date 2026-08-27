Pelo menos três ranchos do condomínio Espelho D’Água, em Cássia (MG), foram alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira, 26. Segundo os proprietários, o prejuízo causado pelos furtos é estimado em cerca de R$ 40 mil.

De acordo com os relatos, os invasores arrombaram portas e romperam correntes e cadeados para acessar os imóveis. A suspeita é de que tenham utilizado ferramentas como pé de cabra e alicate para praticar os crimes.

Entre os objetos furtados estão motores elétricos, motor de popa, baterias, carregador, roçadeiras, botijão de gás e equipamentos de pesca.

Crime foi descoberto por moradora