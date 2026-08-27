Pelo menos três ranchos do condomínio Espelho D’Água, em Cássia (MG), foram alvo de criminosos durante a madrugada desta quarta-feira, 26. Segundo os proprietários, o prejuízo causado pelos furtos é estimado em cerca de R$ 40 mil.
De acordo com os relatos, os invasores arrombaram portas e romperam correntes e cadeados para acessar os imóveis. A suspeita é de que tenham utilizado ferramentas como pé de cabra e alicate para praticar os crimes.
Entre os objetos furtados estão motores elétricos, motor de popa, baterias, carregador, roçadeiras, botijão de gás e equipamentos de pesca.
Crime foi descoberto por moradora
A ação foi percebida quando uma moradora foi até um dos ranchos para regar plantas e encontrou sinais de arrombamento.
A Polícia Civil foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local.
Segundo os proprietários, foram levados dois motores elétricos, um motor de 15 HP, um motor Mercury 15 Super, um motor de popa, duas baterias, um carregador, duas roçadeiras da marca Stihl, um botijão de gás e molinetes.
Criminosos teriam desligado energia
Em um dos imóveis, os suspeitos desligaram a energia elétrica, o que pode ter sido uma tentativa de impedir o funcionamento das câmeras de segurança.
Os levantamentos iniciais apontam que a movimentação criminosa teria ocorrido por volta da 1h da madrugada.
A suspeita é de que uma canoa tenha sido utilizada para transportar parte dos equipamentos furtados. Um carrinho com um motor acoplado foi encontrado posteriormente nas proximidades da represa, mas o equipamento já havia sido retirado.
Imagens podem ajudar investigação
Câmeras de segurança de um rancho vizinho registraram movimentações na região e as imagens poderão auxiliar a Polícia Civil na identificação dos responsáveis.
Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso e os objetos furtados não foram recuperados.
A Polícia Civil segue investigando o caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.