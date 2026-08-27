Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 27, no bairro Leporace, em Franca, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.
Segundo a PM, equipes da 5ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam uma averiguação após receberem uma denúncia anônima sobre intenso tráfico de drogas na região.
Durante a aproximação dos policiais, o suspeito teria dispensado uma porção de maconha e quatro papelotes de cocaína. Ele também estava com dinheiro.
Ainda durante a ocorrência, os policiais localizaram a chave de um veículo estacionado nas proximidades. Na vistoria do automóvel, foi encontrado um revólver calibre .38, carregado com seis cartuchos intactos.
A consulta da arma apontou que o revólver havia sido furtado anteriormente no estado de Minas Gerais.
O homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.
A Polícia Militar orienta que informações sobre crimes podem ser repassadas pelo telefone 190 ou, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 181.
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