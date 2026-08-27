Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 27, no bairro Leporace, em Franca, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Segundo a PM, equipes da 5ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam uma averiguação após receberem uma denúncia anônima sobre intenso tráfico de drogas na região.

Durante a aproximação dos policiais, o suspeito teria dispensado uma porção de maconha e quatro papelotes de cocaína. Ele também estava com dinheiro.