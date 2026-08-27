Franca Basquete e Mogi das Cruzes decidem a liderança da primeira fase do Campeonato Paulista 2026 nesta quinta-feira, 27, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela última rodada.

Franca soma cinco vitórias e uma derrota em seis partidas, enquanto Mogi está invicto. Se vencer, a equipe francana iguala a campanha do adversário e assume o primeiro lugar pelo critério de desempate do confronto direto.

O time francano vem sendo comandado pelo assistente técnico Zezinho Limonta, no lugar de Helinho Garcia, que está com a seleção brasileira, assim como o ala/armador Reynan. Outro desfalque é o uruguaio Parodi, que também serve sua seleção.