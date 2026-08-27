Franca Basquete e Mogi das Cruzes decidem a liderança da primeira fase do Campeonato Paulista 2026 nesta quinta-feira, 27, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela última rodada.
Franca soma cinco vitórias e uma derrota em seis partidas, enquanto Mogi está invicto. Se vencer, a equipe francana iguala a campanha do adversário e assume o primeiro lugar pelo critério de desempate do confronto direto.
O time francano vem sendo comandado pelo assistente técnico Zezinho Limonta, no lugar de Helinho Garcia, que está com a seleção brasileira, assim como o ala/armador Reynan. Outro desfalque é o uruguaio Parodi, que também serve sua seleção.
O técnico do Mogi, Fernando Penna, também não poderá contar com dois de seus principais reforços: o ala/armador Georginho, convocado para a seleção, e o ala/pivô Lucas Dias, que se recupera de cirurgia no joelho.
Zezinho Limonta poderá contar com David Jackson e Lucas Siewert, que não jogaram na derrota para o São José na última partida. O técnico disse que os dois dão mais experiência ao time que vem atuando com garotos da base, alguns com 16 e 17 anos.
"A expectativa é a melhor possível com a volta desses jogadores que agregam experiência, qualidade e com certeza vamos brigar do começo ao fim, buscando esse primeiro lugar", afirmou o treinador interino.
Siewert, que retorna após cumprir suspensão automática, também aposta em vitória em casa. "É um duelo muito esperado, a gente está com uma expectativa grande para o jogo, de extrema competitividade. A gente vai para cima, vamos com tudo em busca desse primeiro lugar", disse.
Homenagem
O Franca Basquete fará uma homenagem aos atletas campeões da Taça Brasil de 1971, durante o intervalo da partida. O clube comemora 55 anos do seu primeiro título nacional, conquistado no dia 28 de agosto daquele ano, quando Franca venceu o Sírio por 75 a 62, no ginásio do Clube dos Bagres, em Franca.
Na ocasião, a equipe era comandada por Pedro Morilla Fuentes (Pedroca), e contava com jogadores como Hélio Rubens, Totô, Fransérgio, Carraro, Robertão, Fausto, Amilton, César Flausino, Miltinho e Rosalvo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.