27 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Entregador fica ferido após colisão entre moto e carro em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente foi registrado na avenida Santos Dumont, na região da Estação
Acidente foi registrado na avenida Santos Dumont, na região da Estação

Um entregador ficou ferido após um acidente de trânsito nessa quinta-feira, 27, na avenida Santos Dumont, na região da Estação, em Franca.

O motociclista seguia pela avenida, que é preferencial, quando se deparou com um carro que não havia concluído a travessia e ficou parado no meio da via. O entregador não conseguiu evitar a colisão e bateu contra a lateral do veículo.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e caiu no asfalto. Uma outra motocicleta, que transportava duas pessoas e estava próxima ao cruzamento, por pouco também não foi atingida.

Pessoas que estavam no local desceram dos veículos e prestaram os primeiros atendimentos ao entregador, que foi socorrido consciente, com ferimentos pelo corpo.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou a vítima para a Santa Casa de Franca.

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