Um entregador ficou ferido após um acidente de trânsito nessa quinta-feira, 27, na avenida Santos Dumont, na região da Estação, em Franca.

O motociclista seguia pela avenida, que é preferencial, quando se deparou com um carro que não havia concluído a travessia e ficou parado no meio da via. O entregador não conseguiu evitar a colisão e bateu contra a lateral do veículo.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e caiu no asfalto. Uma outra motocicleta, que transportava duas pessoas e estava próxima ao cruzamento, por pouco também não foi atingida.