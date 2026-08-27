27 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 27, em Franca:

Nome: Maria Neuza Graziano Romero 
Idade: 87 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Gutemberg Giolo 
Idade: 88 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3 
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: José Martins de Souza 
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Crematório Prever, Ribeirão Preto 
Horário previsto do sepultamento: 15h

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