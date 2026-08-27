Veja o obituário desta quinta-feira, 27, em Franca:
Nome: Maria Neuza Graziano Romero
Idade: 87 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Gutemberg Giolo
Idade: 88 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: José Martins de Souza
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Crematório Prever, Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 15h
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