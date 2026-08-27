Veja o obituário desta quinta-feira, 27, em Franca:

Nome: Maria Neuza Graziano Romero

Idade: 87 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Gutemberg Giolo

Idade: 88 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h