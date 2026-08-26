Uma motociclista ficou ferida após bater na traseira de um Chevrolet Cruze na noite desta quarta-feira, 26, na avenida dos Sapateiros, próximo à Unifran, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, a jovem seguia no sentido bairro-Centro em uma Honda Elite vermelha quando, na altura do Geraldu’s Hortifrúti, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do Cruze.
Com o impacto, a motociclista caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 22h, período em que o trânsito na região se intensificou devido à saída dos alunos da faculdade.
O motorista do Cruze permaneceu no local para prestar ajuda. Na sequência, familiares da motociclista chegaram ao local do acidente.
Atendimento
A jovem foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com dores na região do peito e do abdômen. Ela estava acordada e não corria risco de vida.
A motociclista foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
A Polícia Militar esteve no local e sinalizou a área com cones para evitar novos acidentes durante o atendimento. A família retirou a motocicleta do local.
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