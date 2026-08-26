Uma motociclista ficou ferida após bater na traseira de um Chevrolet Cruze na noite desta quarta-feira, 26, na avenida dos Sapateiros, próximo à Unifran, no Núcleo Agrícola Alpha, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a jovem seguia no sentido bairro-Centro em uma Honda Elite vermelha quando, na altura do Geraldu’s Hortifrúti, não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do Cruze.

Com o impacto, a motociclista caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 22h, período em que o trânsito na região se intensificou devido à saída dos alunos da faculdade.