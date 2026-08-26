Uma mulher de 68 anos sofreu múltiplas fraturas após uma suposta discussão com seu filho, um homem de 21 anos. A vítima foi socorrida após uma vizinha ouvir gritos e encontrá-la caída na residência da família, localizada no Centro de Pedregulho, na noite de segunda-feira, 24.

O caso gerou um registro policial por violência doméstica e segue sob investigação devido às versões contraditórias apresentadas aos agentes de segurança.

O resgate

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho foi acionada às 22h23 por uma vizinha. A mulher relatou aos agentes ter ouvido uma discussão no imóvel, fato que descreveu como rotineiro, que foi rapidamente seguida por gritos de socorro.