Uma mulher de 68 anos sofreu múltiplas fraturas após uma suposta discussão com seu filho, um homem de 21 anos. A vítima foi socorrida após uma vizinha ouvir gritos e encontrá-la caída na residência da família, localizada no Centro de Pedregulho, na noite de segunda-feira, 24.
O caso gerou um registro policial por violência doméstica e segue sob investigação devido às versões contraditórias apresentadas aos agentes de segurança.
O resgate
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho foi acionada às 22h23 por uma vizinha. A mulher relatou aos agentes ter ouvido uma discussão no imóvel, fato que descreveu como rotineiro, que foi rapidamente seguida por gritos de socorro.
Ao verificar a situação na residência, na rua Joaquim Barbosa Lima, a vizinha se deparou com a vítima caída no solo com diversas escoriações. Imediatamente, ela acionou uma ambulância e solicitou apoio da guarnição municipal para vistoriar o local.
Versões divergentes
A princípio, a vítima afirmou aos guardas civis que estava discutindo com seu filho e uma terceira pessoa, momento em que teria sido empurrada. No entanto, a versão inicial sofreu alterações ao longo do atendimento. Conforme o boletim de ocorrência lavrado no Plantão Policial de Franca, a mulher aparentava estar sob efeito de álcool e, em um segundo contato no hospital, alegou não se lembrar de como caiu, negando que o jovem de 21 anos tivesse praticado qualquer agressão.
Os guardas civis localizaram o homem dormindo em seu quarto, no interior da residência. O rapaz negou os fatos narrados e declarou que, ao retornar do trabalho, encontrou a mãe muito embriagada e discutindo com ele. Ele afirmou que tomou sua medicação para dormir logo após a briga e desconhecia o que havia acontecido com ela na garagem.
Lesões graves e investigação
O relatório médico da Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho confirmou a severidade dos ferimentos. A paciente deu entrada imobilizada, exalando hálito etílico e com baixa confiabilidade de informações, chegando a relatar à equipe médica uma suspeita de tentativa de assalto. Os exames de imagem evidenciaram fraturas no rádio direito, na fíbula e tíbia esquerdas, além de fratura no osso temporal. Por apresentar intensa agitação, a mulher precisou ser sedada e a equipe solicitou sua transferência para avaliação com especialistas.
A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de
Uma mulher de 68 anos sofreu múltiplas fraturas após uma suposta discussão com seu filho, um homem de 21 anos. A vítima foi socorrida após uma vizinha ouvir gritos e encontrá-la caída na residência da família, localizada no Centro de Pedregulho, na noite de segunda-feira, 24.
O caso gerou um registro policial por violência doméstica e segue sob investigação devido às versões contraditórias apresentadas aos agentes de segurança.
O resgate
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho foi acionada às 22h23 por uma vizinha. A mulher relatou aos agentes ter ouvido uma discussão no imóvel, fato que descreveu como rotineiro, que foi rapidamente seguida por gritos de socorro.
Ao verificar a situação na residência, na rua Joaquim Barbosa Lima, a vizinha se deparou com a vítima caída no solo com diversas escoriações. Imediatamente, ela acionou uma ambulância e solicitou apoio da guarnição municipal para vistoriar o local.
Versões divergentes
A princípio, a vítima afirmou aos guardas civis que estava discutindo com seu filho e uma terceira pessoa, momento em que teria sido empurrada. No entanto, a versão inicial sofreu alterações ao longo do atendimento.
Conforme o boletim de ocorrência lavrado no Plantão Policial de Franca, a mulher aparentava estar sob efeito de álcool e, em um segundo contato no hospital, alegou não se lembrar de como caiu, negando que o jovem de 21 anos tivesse praticado qualquer agressão.
Os guardas civis localizaram o homem dormindo em seu quarto, no interior da residência. O rapaz negou os fatos narrados e declarou que, ao retornar do trabalho, encontrou a mãe muito embriagada e discutindo com ele. Ele afirmou que tomou sua medicação para dormir logo após a briga e desconhecia o que havia acontecido com ela na garagem.
Lesões graves e investigação
O relatório médico da Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho confirmou a severidade dos ferimentos. A paciente deu entrada imobilizada, exalando hálito etílico e com baixa confiabilidade de informações, chegando a relatar à equipe médica uma suspeita de tentativa de assalto.
Os exames de imagem evidenciaram fraturas no rádio direito, na fíbula e tíbia esquerdas, além de fratura no osso temporal. Por apresentar intensa agitação, a mulher precisou ser sedada e a equipe solicitou sua transferência para avaliação com especialistas.
A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca durante a madrugada. A delegada de plantão ouviu as partes envolvidas através dos relatos da guarnição e determinou o registro do caso como violência doméstica, por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência.
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