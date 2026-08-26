26 de agosto de 2026
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EM SEGURANÇA

Gabriel de 37 anos e carro são localizados em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Gabriel Garcia Leite, de 37 anos, foi encontrado
Gabriel Garcia Leite, de 37 anos, foi encontrado

A família de Gabriel Garcia Leite, de 37 anos, informou nesta quarta-feira, 26, que o homem foi localizado em Franca. O Renault Kwid branco, que pertence à irmã dele e também era procurado, foi recuperado.

Gabriel estava desaparecido desde a noite de domingo, 23, quando saiu de uma residência no Jardim Monte Carlo levando o veículo sem autorização. A ocorrência havia sido registrada pela família na Polícia Civil na segunda-feira, 24.

Localização

Segundo Amanda Garcia Leite, irmã de Gabriel, familiares localizaram o homem e conseguiram recuperar o carro.

A família informou ainda que Gabriel está bem. Com a localização, os telefones divulgados anteriormente para informações sobre o paradeiro dele deixam de ser necessários.

O caso havia sido divulgado pelo Portal GCN a pedido da família, que agora comunicou a localização e pediu a atualização da informação.

Leia mais:
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