A família de Gabriel Garcia Leite, de 37 anos, informou nesta quarta-feira, 26, que o homem foi localizado em Franca. O Renault Kwid branco, que pertence à irmã dele e também era procurado, foi recuperado.

Gabriel estava desaparecido desde a noite de domingo, 23, quando saiu de uma residência no Jardim Monte Carlo levando o veículo sem autorização. A ocorrência havia sido registrada pela família na Polícia Civil na segunda-feira, 24.

Localização

Segundo Amanda Garcia Leite, irmã de Gabriel, familiares localizaram o homem e conseguiram recuperar o carro.