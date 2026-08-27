A Secretaria de Finanças de Franca alerta os contribuintes para os prazos de solicitação de isenção e redução do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2027. Os pedidos podem ser feitos presencialmente na Central de Atendimento ou pela internet, por meio da Carta de Serviços da Prefeitura. Para a isenção, o prazo termina em 30 de outubro; para a redução de 10%, o limite é 30 de setembro.

Os pedidos de isenção estão disponíveis desde o início de abril e precisam ser renovados todos os anos. Pela internet, o contribuinte deve acessar a Carta de Serviços e selecionar a opção correspondente ao benefício que pretende solicitar.

Isenção para aposentados e pensionistas

Podem solicitar a isenção aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC/LOAS e portadores de neoplasia ou doenças graves incapacitantes que tenham um único imóvel e residam nele.