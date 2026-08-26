A avenida Major Nicácio, nas imediações do Viaduto Dona Quita, terá interdição total das 8h às 15h desta quinta-feira, 27, para a preparação das obras de alargamento do Córrego Cubatão. O bloqueio ocorrerá na alça de acesso à avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca.

Segundo a Secretaria de Segurança, a interdição será necessária para o descarregamento de equipamentos utilizados na escavação do solo e para o posicionamento de guindastes e caminhões Munck. A operação integra a instalação da estrutura da central da equipe responsável pelos serviços.

Desvio

Durante a interdição, motoristas que seguirem pela avenida Major Nicácio, no sentido do bairro Santa Cruz para a avenida Presidente Vargas, e tiverem como destino a avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no sentido SESC, deverão utilizar a rua Vicente Gramani.