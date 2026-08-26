Uma publicação do vice-prefeito de Franca, Everton de Paula (Republicanos), que faz referência a estupro em tom de piada provocou críticas da vereadora Marília Martins (Psol) nesta quarta-feira, 26.

A repercussão ocorre na mesma semana em que coletivos realizam, dentro das ações do Agosto Lilás, um ato de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres, marcado para esta quinta-feira, 27, às 18h30, no Relógio do Sol, no Centro de Franca. A mobilização, no entanto, não foi convocada em razão da publicação e já fazia parte da programação de ações do movimento.

Na imagem compartilhada nas redes sociais pela vereadora, ela critica a publicação a Everton de Paula com a frase: “O tolo foi estuprado moralmente durante 11 anos e 8 meses pela mesma pessoa. E gostou. Agora, quer mais por 4 anos. E. de Paula”. O período citado na postagem do vice-prefeito equivale aos três mandatos do presidente Lula (PT), que disputa a reeleição.