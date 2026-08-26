Uma confusão envolvendo influenciadores e integrantes de suas equipes terminou em uma briga generalizada na madrugada desta quarta-feira, 26, na área de camping do Parque do Peão, durante a Festa do Peão de Barretos.

O caso envolveu o empresário e influenciador César Rincon e o influenciador Miguel Mendes. A discussão teria começado após um desentendimento entre integrantes dos grupos dos dois.

Em uma versão inicial, Rincon afirmou que Miguel chegou ao local embriagado, teria desrespeitado funcionários de sua equipe e, ao deixar o camping dirigindo uma caminhonete, quase atropelado uma mulher. O influenciador afirmou que foi até Miguel e o atingiu com um cinto.