Uma confusão envolvendo influenciadores e integrantes de suas equipes terminou em uma briga generalizada na madrugada desta quarta-feira, 26, na área de camping do Parque do Peão, durante a Festa do Peão de Barretos.
O caso envolveu o empresário e influenciador César Rincon e o influenciador Miguel Mendes. A discussão teria começado após um desentendimento entre integrantes dos grupos dos dois.
Em uma versão inicial, Rincon afirmou que Miguel chegou ao local embriagado, teria desrespeitado funcionários de sua equipe e, ao deixar o camping dirigindo uma caminhonete, quase atropelado uma mulher. O influenciador afirmou que foi até Miguel e o atingiu com um cinto.
Na sequência, ainda de acordo com Rincon, integrantes de sua equipe perseguiram Miguel, que teria se refugiado em um trailer. O veículo acabou sendo danificado durante a confusão.
Em vídeos publicados nas redes sociais, Rincon reconheceu que a reação de sua equipe foi desproporcional.
“O que os meus meninos fez (sic), a minha equipe, é pior ainda”, afirmou. O influenciador também disse que vai arcar com os prejuízos provocados no trailer.
Miguel nega acusações
Miguel Mendes apresentou uma versão diferente. Ele negou que estivesse embriagado ou que tivesse desrespeitado funcionários do grupo de Rincon.
Segundo Miguel, ele conversava normalmente quando percebeu uma movimentação ao redor e decidiu deixar o local. Ele afirma que foi agarrado por trás e, depois, cercado por várias pessoas.
“Não desaforei mecânico nenhum”, disse o influenciador.
A companheira de Miguel, a influenciadora Kelly Fazendeira, também se manifestou. Ela afirmou que estava dentro do trailer quando várias caminhonetes chegaram ao local e pessoas começaram a quebrar objetos e gritar.
“O segurança tentou apaziguar, mas não teve jeito”, relatou.
Rincon deixa a Festa do Peão
Após a repercussão da confusão, César Rincon decidiu deixar a Festa do Peão de Barretos nesta quarta-feira. Em um novo vídeo publicado nas redes sociais, ele pediu desculpas a Miguel, Kelly, à organização do evento, aos frequentadores do camping e aos patrocinadores.
Rincon explicou que decidiu sair do local após ser informado sobre a regra de que pessoas envolvidas em brigas devem deixar o camping.
“Tudo isso que aconteceu não é legal, não é certo. Tem uma regra no camping que é a seguinte: brigou, vazou. E vale para todos. Então, estou preferindo me retirar por respeito ao evento e ao certo a se fazer”, afirmou.
O influenciador também reconheceu que o episódio acabou gerando uma repercussão negativa para a Festa do Peão.
“A gente traz uma visibilidade muito grande para Barretos, mas, infelizmente, no último dia a gente trouxe uma visibilidade negativa. E não é isso que eu quero deixar. Um erro gerou o outro, mas não se justifica”, declarou.
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