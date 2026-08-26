A Polícia Civil investiga uma adolescente de 13 anos suspeita de praticar maus-tratos contra dois gatos que haviam sido doados recentemente para a família dela, em Franca. O caso foi registrado no domingo, 23, depois que a protetora responsável pelos animais recebeu denúncias sobre imagens publicadas em redes sociais.

Ao tomar conhecimento do conteúdo, a protetora foi até a residência e retirou os dois gatos do local. Segundo o delegado Davi Abmael Davi, responsável pela investigação, ela apresentou à polícia vídeos, imagens e capturas de tela relacionados às suspeitas.

“Ela mesma havia feito o processo de entrega para adoção para essa família e, após tomar conhecimento através de redes sociais de que esses animais estariam sofrendo maus-tratos, compareceu, pegou esses animais de volta e denunciou”, explicou o delegado.