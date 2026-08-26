A Polícia Civil investiga uma adolescente de 13 anos suspeita de praticar maus-tratos contra dois gatos que haviam sido doados recentemente para a família dela, em Franca. O caso foi registrado no domingo, 23, depois que a protetora responsável pelos animais recebeu denúncias sobre imagens publicadas em redes sociais.
Ao tomar conhecimento do conteúdo, a protetora foi até a residência e retirou os dois gatos do local. Segundo o delegado Davi Abmael Davi, responsável pela investigação, ela apresentou à polícia vídeos, imagens e capturas de tela relacionados às suspeitas.
“Ela mesma havia feito o processo de entrega para adoção para essa família e, após tomar conhecimento através de redes sociais de que esses animais estariam sofrendo maus-tratos, compareceu, pegou esses animais de volta e denunciou”, explicou o delegado.
De acordo com o boletim de ocorrência, os animais foram adotados pela mãe da adolescente. A menina mora com o pai e visitava a residência onde os gatos permaneciam. A investigação apura se as situações registradas nas imagens configuram maus-tratos e também analisa denúncias relacionadas a possível zoofilia, abuso sexual de animais.
Imagens são analisadas pela Polícia Civil
Segundo Davi Abmael, entre os conteúdos que chegaram à polícia há registros de condutas inadequadas envolvendo os gatos, inclusive uma imagem em que um dos animais aparece sendo segurado pelo pescoço. Também foi localizada uma imagem de um gato morto acompanhada de uma mensagem de tom sarcástico. Outra foto mostra uma das gatas tendo contato com as partes íntimas da adolescente.
“Eram algumas condutas que eram realizadas com o animal inadequadas, inapropriadas. Essa era realmente a forma de maus-tratos que estava sendo denunciada e que nós vamos apurar”, afirmou.
O delegado explicou que as imagens serão encaminhadas para perícia. Os dois gatos também passaram por avaliação médico-veterinária e os resultados dos exames devem auxiliar na investigação.
A polícia também vai apurar se houve utilização dos animais para práticas de cunho sexual e se as imagens produzidas e divulgadas podem caracterizar outras infrações.
Adolescente e responsáveis serão ouvidos
A adolescente e os responsáveis serão chamados para prestar esclarecimentos. A protetora que denunciou o caso também deverá ser ouvida novamente pela Polícia Civil.
“São dois pontos. A adolescente, juntamente com o responsável ou a responsável, será ouvida na delegacia. Posteriormente, vamos novamente ouvir a curadora que denunciou para que ela dê maiores detalhes sobre os fatos”, explicou o delegado.
Por se tratar de uma adolescente, eventual responsabilização ocorrerá conforme as regras previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Segundo Davi, caso as suspeitas sejam comprovadas, ela poderá responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos contra animais.
O delegado também afirmou que a divulgação de imagens relacionadas a práticas criminosas poderá ser analisada pela investigação.
Pais também podem ser investigados
A Polícia Civil ainda apura se os responsáveis pela adolescente tinham conhecimento das situações envolvendo os animais.
“Se eles estavam cientes e se realmente estava acontecendo maus-tratos com o conhecimento dos pais e eles não adotaram nenhuma medida, eles podem responder também pelos maus-tratos”, afirmou.
A eventual responsabilidade dos pais, portanto, dependerá do que for apurado durante a investigação e dos elementos reunidos pela polícia.
Gatos foram retirados da residência
Após a denúncia, os dois animais foram retirados da casa e permanecem sob os cuidados da protetora. Eles passaram por atendimento veterinário e, segundo as informações apresentadas à polícia, estão em segurança.
A investigação segue no 4º Distrito Policial de Franca. Depois dos depoimentos e da conclusão dos laudos periciais das imagens e dos animais, o caso deverá ser encaminhado ao Ministério Público.
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