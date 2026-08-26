Morreu em Franca de causas naturais, nesta quarta-feira, 26, Gutemberg Giolo, aos 88 anos. Ele é o fundador da Franquímica e deixa dois filhos.
Gutemberg foi casado com Beatriz Baldo desde 1961. Permaneceram casados por 42 anos, até o falecimento da esposa em novembro de 2003. Os filhos, Pedro e Ismália Beatriz, foram os frutos dessa relação e ficaram responsáveis pela Franquímica após a idade avançada de Giolo.
Além da empresa de produtos químicos, Gutemberg fundou a farmácia Drogalar em 1971, que ficava no cruzamento entre as ruas General Osório e Ouvidor Freire. Foram 25 anos de atividade até a venda do comércio.
Já com a Franquímica, são ao menos 41 anos de atividade, segundo o site da empresa. A unidade fica localizada na rua Álvaro Abranches, no bairro Cidade Nova.
Querido pelos amigos
O amigo, Alan Arruda, de 36 anos, descreveu Gutemberg como um irmão. Em seus dias quando paravam para tomar café e conversar, Alan desenvolveu grande carinho pelo amigo.
“Quando penso na história dele, vejo um homem que construiu sua trajetória com muito trabalho, coragem e sabedoria.[…] Quando penso no seu Gutemberg, lembro das nossas conversas, dos cafés, dos conselhos e dos momentos simples que, com o tempo, percebemos que são os que realmente têm valor. Para mim, ele é um exemplo de que o verdadeiro legado de uma pessoa não é somente aquilo que ela constrói, mas aquilo que ela deixa dentro das pessoas”, afirmou Alan.
Arruda apontou a gratidão que carrega pela amizade e carinho do amigo e tudo que teve a oportunidade de aprender com Giolo em vida.
“Tenho muita gratidão pela amizade, pelo carinho e por tudo que pude aprender com ele. Seu Gutemberg deixa uma história de trabalho e realizações, mas, acima de tudo, deixa um legado de sabedoria, bondade e humanidade. E é dessa maneira que eu sempre vou me lembrar dele”, concluiu.
Velório e sepultamento
Gutemberg Giolo será velado no Memorial Nova Franca, em Franca, nas salas 2 e 3 nesta quinta-feira, 27, a partir das 7h. Às 14h, os familiares e amigos seguem rumo ao Cemitério da Saudade, onde o corpo será sepultado.
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