Morreu em Franca de causas naturais, nesta quarta-feira, 26, Gutemberg Giolo, aos 88 anos. Ele é o fundador da Franquímica e deixa dois filhos.

Gutemberg foi casado com Beatriz Baldo desde 1961. Permaneceram casados por 42 anos, até o falecimento da esposa em novembro de 2003. Os filhos, Pedro e Ismália Beatriz, foram os frutos dessa relação e ficaram responsáveis pela Franquímica após a idade avançada de Giolo.

Além da empresa de produtos químicos, Gutemberg fundou a farmácia Drogalar em 1971, que ficava no cruzamento entre as ruas General Osório e Ouvidor Freire. Foram 25 anos de atividade até a venda do comércio.