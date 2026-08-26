Franca conquistou sete medalhas no 7º Campeonato Mundial de Karatê Shotokan JKS (Japan Karate Shoto Federation), disputado de 22 a 23 de agosto, no Ginásio Tancredão, em Vitória (ES). A competição reuniu mais de 900 atletas de 38 países dos cinco continentes e de 16 estados brasileiros, com disputas de kata e kumite.

A delegação francana foi formada por 16 atletas classificados para a Seleção Brasileira após o título no Campeonato Brasileiro do ano passado. Desse total, sete subiram ao pódio - aproveitamento de 50% - com uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze, em um torneio considerado de altíssimo nível técnico.

De acordo com o professor André Nunes, da academia Dojô Sport, e um dos três técnicos da Seleção Brasileira de Karatê, a delegação não conseguiu ir ao Mundial anterior, realizado há dois anos no Japão, por falta de patrocínio.