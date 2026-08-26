Franca conquistou sete medalhas no 7º Campeonato Mundial de Karatê Shotokan JKS (Japan Karate Shoto Federation), disputado de 22 a 23 de agosto, no Ginásio Tancredão, em Vitória (ES). A competição reuniu mais de 900 atletas de 38 países dos cinco continentes e de 16 estados brasileiros, com disputas de kata e kumite.
A delegação francana foi formada por 16 atletas classificados para a Seleção Brasileira após o título no Campeonato Brasileiro do ano passado. Desse total, sete subiram ao pódio - aproveitamento de 50% - com uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze, em um torneio considerado de altíssimo nível técnico.
De acordo com o professor André Nunes, da academia Dojô Sport, e um dos três técnicos da Seleção Brasileira de Karatê, a delegação não conseguiu ir ao Mundial anterior, realizado há dois anos no Japão, por falta de patrocínio.
"O resultado é inédito para a cidade. Neste ano, o Mundial foi no Brasil e Franca conseguiu ir. Procuramos apoio no comércio, fizemos rifa e conseguimos o dinheiro", relatou.
Para André, o desempenho é expressivo diante da força dos adversários. "Foi um campeonato muito forte, com Japão, Itália, França, Estados Unidos, China, Azerbaijão e toda a Europa. É difícil acontecer de uma cidade ter tantos atletas campeões e vice-campeões mundiais", afirmou.
Além das competições, a programação do Mundial no Brasil incluiu seminários técnicos, exames de graduação e qualificações internacionais para participantes credenciados.
Medalhistas
- Alanna Rousse Rivero Aguilera – 3º Lugar – Kata Individual (11 e 12 anos)
- Brayan Gamaliel Freitas – 2º Lugar – Kata Individual (8 e 9 anos)
- Carlos Eduardo Oliveira Benedetti – 2º Lugar – Kata Individual (10 e 11 anos)
- João Paulo de Essado Figueiredo – 2º Lugar – Kumite Individual Master (45 a 49 anos)
- João Pedro Ribeiro – 3º Lugar – Kumite Individual (14 e 15 anos)
- Naiara Jurema do Nascimento – 3º Lugar – Kumite Individual Sênior (-55 kg)
- Pérola Gianna Rezende de Albuquerque – 1º Lugar – Kumite por Equipe (12 a 13 anos)
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