26 de agosto de 2026
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KARATÊ

Atletas de Franca brilham e conquistam 7 medalhas em Mundial

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Equipe de Franca que esteve no Campeonato Mundial de Karatê, em Vitória
Equipe de Franca que esteve no Campeonato Mundial de Karatê, em Vitória

Franca conquistou sete medalhas no 7º Campeonato Mundial de Karatê Shotokan JKS (Japan Karate Shoto Federation), disputado de 22 a 23 de agosto, no Ginásio Tancredão, em Vitória (ES). A competição reuniu mais de 900 atletas de 38 países dos cinco continentes e de 16 estados brasileiros, com disputas de kata e kumite.

A delegação francana foi formada por 16 atletas classificados para a Seleção Brasileira após o título no Campeonato Brasileiro do ano passado. Desse total, sete subiram ao pódio - aproveitamento de 50% - com uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze, em um torneio considerado de altíssimo nível técnico.

De acordo com o professor André Nunes, da academia Dojô Sport, e um dos três técnicos da Seleção Brasileira de Karatê, a delegação não conseguiu ir ao Mundial anterior, realizado há dois anos no Japão, por falta de patrocínio.

"O resultado é inédito para a cidade. Neste ano, o Mundial foi no Brasil e Franca conseguiu ir. Procuramos apoio no comércio, fizemos rifa e conseguimos o dinheiro", relatou.

Para André, o desempenho é expressivo diante da força dos adversários. "Foi um campeonato muito forte, com Japão, Itália, França, Estados Unidos, China, Azerbaijão e toda a Europa. É difícil acontecer de uma cidade ter tantos atletas campeões e vice-campeões mundiais", afirmou.

Além das competições, a programação do Mundial no Brasil incluiu seminários técnicos, exames de graduação e qualificações internacionais para participantes credenciados.

Medalhistas

  • Alanna Rousse Rivero Aguilera – 3º Lugar – Kata Individual (11 e 12 anos)
  • Brayan Gamaliel Freitas – 2º Lugar – Kata Individual (8 e 9 anos)
  • Carlos Eduardo Oliveira Benedetti – 2º Lugar – Kata Individual (10 e 11 anos)
  • João Paulo de Essado Figueiredo – 2º Lugar – Kumite Individual Master (45 a 49 anos)
  • João Pedro Ribeiro – 3º Lugar – Kumite Individual (14 e 15 anos)
  • Naiara Jurema do Nascimento – 3º Lugar – Kumite Individual Sênior (-55 kg)
  • Pérola Gianna Rezende de Albuquerque – 1º Lugar – Kumite por Equipe (12 a 13 anos)

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