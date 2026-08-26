Franca terá uma rápida mudança nas condições do tempo nos próximos dias, em um cenário que ajuda a ilustrar a chamada “gangorra térmica”. Depois de temperaturas mais amenas, os termômetros devem subir e chegar aos 32°C na sexta-feira, 28, segundo a previsão da Climatempo.

Nesta quarta-feira, 26, a temperatura máxima foi de apenas 22,5°C, às 11h. Às 19h, os termômetros da estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram a mínima do dia até então, com 17,9°C.

Na quinta-feira, 27, a mínima cai para 17°C, mas a máxima sobe para 28°C. O dia começa com possibilidade de chuva e trovoadas, seguido por períodos de sol e muitas nuvens. A previsão aponta 9,5 milímetros de chuva e 82% de chance de precipitação.