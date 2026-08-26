Franca terá uma rápida mudança nas condições do tempo nos próximos dias, em um cenário que ajuda a ilustrar a chamada “gangorra térmica”. Depois de temperaturas mais amenas, os termômetros devem subir e chegar aos 32°C na sexta-feira, 28, segundo a previsão da Climatempo.
Nesta quarta-feira, 26, a temperatura máxima foi de apenas 22,5°C, às 11h. Às 19h, os termômetros da estação automática do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) marcaram a mínima do dia até então, com 17,9°C.
Na quinta-feira, 27, a mínima cai para 17°C, mas a máxima sobe para 28°C. O dia começa com possibilidade de chuva e trovoadas, seguido por períodos de sol e muitas nuvens. A previsão aponta 9,5 milímetros de chuva e 82% de chance de precipitação.
A mudança fica ainda mais evidente na sexta-feira, 28, quando a temperatura deve alcançar 32°C, com mínima de 19°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens, sem previsão de chuva.
Por que a temperatura muda tão rápido?
Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, a “gangorra térmica” ocorre quando períodos de frio e calor se alternam em um intervalo curto.
O fenômeno está relacionado principalmente à passagem de sistemas meteorológicos, como frentes frias, e à atuação e ao deslocamento de diferentes massas de ar.
Depois da passagem de um sistema de característica mais fria, a entrada de ar mais quente pode provocar uma elevação rápida das temperaturas. É justamente esse tipo de mudança que aparece na previsão para Franca nesta semana.
A oscilação não ocorre necessariamente da mesma maneira em todas as regiões. A intensidade depende das características locais e da atuação dos sistemas meteorológicos, sendo mais comum durante o inverno e em períodos de transição entre diferentes padrões atmosféricos.
Defesa Civil orienta cuidados
Diante das mudanças bruscas, a orientação é acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais e adaptar os cuidados às condições do tempo.
Nos períodos de calor, a recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas nos horários mais quentes. Crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis devem receber atenção especial.
Durante o frio, é importante manter-se bem agasalhado, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e continuar atento à hidratação, especialmente no caso de crianças e idosos.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Também é possível receber alertas gratuitos da Defesa Civil por SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP de interesse para o número 40199.
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