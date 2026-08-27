A Prefeitura de Franca enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que cria o chamado Habite-se Autodeclaratório, com o objetivo de tornar mais ágil a emissão do documento para determinadas construções residenciais. A proposta é de iniciativa do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e deve ser analisada pelos vereadores nas próximas sessões.

Pela nova modalidade, o responsável técnico pela obra poderá declarar, por meio de laudo, que a construção foi concluída de acordo com o projeto aprovado e em conformidade com as normas aplicáveis. A medida pretende reduzir o tempo dos trâmites administrativos, transferindo aos declarantes a responsabilidade pelas informações e documentos apresentados.

Apesar da mudança no procedimento, a Prefeitura manterá o poder de fiscalização e revisão. Isso significa que o Município poderá verificar posteriormente as informações declaradas e adotar as medidas cabíveis caso sejam identificadas irregularidades.

Solicitação será feita pela internet